واردات غیرقانونی دام از افغانستان و پاکستان/ بررسی واردات گوشت چینی

صمدیگانه در گفتگو با مهر درخصوص واردات دام سبک اظهارداشت: واردات گوسفند از ارمنستان همچنان ادامه دارد به طوریکه از ابتدای سال جاری تاکنون در حدود 35 هزار راس دام سبک از ارمنستان به کشور وارد شده است.

وی با بیان اینکه هفته گذشته مجوز واردات 5 هزار راس دام سبک از کشور گرجستان صادر شده است، گفت: طی 10 تا 15 روز آینده این واردات انجام می پذیرد و بتدریج میزان واردات دام سبک از کشور گرجستان افزایش خواهد یافت.

بازدید هیئت استرالیایی از ایران برای صادرات دام زنده

مدیرکل قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور در ادامه درباره واردات دام سبک از کشور استرالیا اظهارداشت: هفته گذشته هیئت استرالیایی از مراکز قرنطینه و کشتارگاههای دام واقع دربنادر بوشهر، بندرعباس و بندرامام بازدید بعمل آوردند تا پروتکل صادرات دام زنده به ایران را به امضاء برسانند.

به گفته وی، در صورت امضای این پروتکل بطور متوسط ماهانه بین 80 تا 100 هزار راس دام سبک به کشور وارد خواهد شد.

واردات دام زنده از جزیره قشم و چابهار

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هیئت استرالیایی از جزیره قشم هم بازدید به عمل آورد، گفت: هم اکنون بخش خصوصی درحال ساخت و ساز مراکز قرنطینه و کشتارگاه صنعتی در جزیره قشم است که درصورت آماده شدن بخشی از واردات دام زنده از این جزیره انجام خواهد شد، ضمن اینکه واردات دام زنده از طریق بندر چابهار را هم در برنامه داریم.

وی با اشاره به اینکه درحال بررسی شرایط واردات دام سبک از ترکیه هستیم، گفت: درصورتی که ترکیه شرایط و ضوابط قرنطینه ای ایران برای واردات دام سبک را بپذیرد، اقدام به صدور مجوز برای واردات این نوع دام خواهیم کرد.

عدم صدور مجوز برای واردات دام زنده از افغانستان و پاکستان

یگانه در ادامه درباره واردات دام سنگین تصریح کرد: هم اکنون متقاضی برای واردات دام سنگین از کشورهای برزیل، کانادا و استرالیا داریم که هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

این مقام مسئول درباره واردات دام زنده از کشورهای پاکستان و افغانستان اظهارداشت: سازمان دامپزشکی هیچ مجوزی برای واردات دام سبک وسنگین از کشورهای پاکستان و افغانستان صادر نکرده است و واردات دام سنگین از کشورهای مذکور بصورت غیرقانونی انجام می شود.

چقدر گوشت در هفته به کشور وارد می شود؟

وی همچنین دررابطه با واردات گوشت قرمز نیز گفت: درحال حاضر از کشورهای برزیل، استرالیا، پاکستان و هندوستان گوشت قرمز به کشور وارد می شود. به گفته مدیرکل قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور، به طور متوسط درحدود 4500 تا 5000 تن گوشت قرمز هفتگی به کشور وارد می شود.

وی اضافه کرد: واردات گوشت قرمز از چین در دست بررسی قرار دارد و احتمال دارد در آینده نزدیک از این کشور گوشت به کشور وارد شود.