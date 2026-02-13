خطیب موقت جمعه کرمان: حضور در صحنه ملت ایران قدرت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی، در خطبه های نماز جمعه کرمان که در کحل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به اینکه حرکت جانانه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جای قدردانی دارد، گفت: مردم ثابت کردند دشمن‌شناس، زمان‌شناس و لحظه‌شناس هستند.

وی افزود: دشمن با تمام وجود می‌خواهد موجودیت نظام را از بین ببرد، اما مردم ما با وجود مشکلات و سختی‌ها باز هم به میدان آمدند و علاقه‌مندی خود را به وطن، کشور، رهبر و نظام نشان دادند.

وی، حضور ملت در صحنه را قدرت ملی خواند و افزود: همان‌طور که یمن اراده قوی و مردمی مصمم دارد، مردم کشور ما هم در این راهپیمایی قدرت ملی خود را نشان دادند و ثابت کردند آرمان‌های خود را کنار نمی‌گذارند، لذا اثر این حضور کمتر از موشک نبود.

خطیب موقت جمعه کرمان، تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب در طول زعامت خود چنان کشور را از بحران‌های ناگوار و پیچ و خم‌های خطرناک نجات دادند که ما امروز راحت زندگی می‌کنیم و ایشان به شدت دلسوز ملت و تمام همّ و غم ایشان اسلام، انقلاب و عزت مردم است.

حجت‌الاسلام توکلی، با اشاره به استمرار جنگ ترکیبی علیه ملت ایران گفت: آمریکا نسبت به مردم ایران دچار توهم است؛ او گمان می‌کرد مردم با مشکلات معیشتی آماده شورش هستند تا با یک جرقه، آمریکا با حمله از بیرون نظام را براندازی کند.

وی افزود: آمریکا نفهمیده ایمان در وجود این مردم عجین شده و فرماندهی چون حاج‌ قاسم دارند.

حجت‌الاسلام توکلی، تصریح کرد: اینکه رهبری فرمودند اگر جنگ شود، این جنگ منطقه‌ای است به این معنا است که همه پایگاه‌های آمریکا، به ویژه در امارات، هدف ایران قرار خواهد گرفت و جبهه مقاومت اعم از یمن، حزب‌الله و حشدالشعبی نیز به میدان می‌آیند و در این جنگ دیگر آتش‌بسی نخواهد بود.

خطیب موقت جمعه کرمان حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را نشانه وضعیت سر در گمی آمریکا دانست و اظهار کرد: برخی شیاطین فقط دنبال ترساندن مردم هستند، در حالی که باید آرامش، هنر و تدبیر را از رهبری یاد بگیریم که در جنگ ۱۲ روزه هم دیدید چگونه با صلابت آمدند و همه را آرام کردند.