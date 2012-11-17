وظیفه فیلمهای آخرالزمانی هالیوود کمک به اجرای استراتژی های سیاسی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سید سلیمانی در نشست پروژه آخرالزمان سازی، اسلام هراسی و نبی سازی، همرا با تحلیل و بررسی فیلم توهین به پیامبر اسلام (ص)، به تشریح گرایش غرب به موضوع آخرالزمان و رویکرد سینماهای غرب به این موضوع در دهه های گذشته پرداخت.

وی افزود: در دهه اخیر بسط معنویت عصر نوین و پروژه دین نوین جهانی، از راهبردی ترین برنامه های غرب برای کنترل و جهت دهی و حرکت های رهایی بخش دینی بوده است که در این تلاش مذبوحانه و فریب کارانه نقش محوری رسانه ها مورد توجه واقع شده است.

سید سلیمانی همچنین در مورد فعالیت‌های راهبردی و تاکتیکی رسانه های غربی به ویژه پروژه آخر الزمان سازی هالیوود، فیلم های شرق گرا به خصوص بودیسم، فیلم های کابالیستی و جادویی و شرق گرا، فیلم های باستان گرا و اساطیری و تاریخی و سینمای غربزده و روشنفکری ایران توضیحاتی ارائه کرد.

وی عنوان کرد: یکی از وظایف فیلم های آخر الزمانی هالیوود، کمک به غرب برای اجرای استراتژدی های سیاسی، منطقه ای و فرا منطقه ای غرب بوده است همچنین حفظ تمدن تکنولوژیک در فیلم های آخر الزمانی و القای حس برتر بودن ناجی و منجی غرب، القای ایدئولوژی های قرن بیستمی و ... از موضوعات این فیلم های هالیوودی است.

سید سلیمانی بیان داشت: در برخی آثار آخر آلزمانی نیز بی خدایی و دئیسم (دست بستگی خدا) مورد تاکید وافری قرار گرفته است، فیلمی چون 2012 شاید از مهمترین پروژه های عظیمی بود که با سرمایه گذاری گسترده ای تلاش داشت که قدرت دین و خدا را در مقابل خروش طوفانی طبیعت نادیده بگیرد و قدرت علم تجربی بشری بزرگ نمایی کند و منجیان بشر را مدیران سیاسی و علمی آمریکایی و سرمایه زر سالاران غربی و شرقی و احیانا عرب، بنمایاند و تنها دینی را که به صورت قاچاقی سوار بر کشتی نجات شده و به دنیای آینده می رسد، بودیسم را به مخاطب القا کند.

وی در ادامه این نشست ساخت اخیر فیلم توهین به پیامبر را مطرح و فیلم مورد را نقد قرار گرفت.