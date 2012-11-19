  1. فرهنگ و ادب
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

«تشنه لبان» میهمان هیئت کتاب حسینیه خیمه می‌شود

«تشنه لبان» میهمان هیئت کتاب حسینیه خیمه می‌شود

کتاب «تشنه لبان» در نخستین جلسه از نشست «هیئت کتاب» در حسینیه خیمه نقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله جلسات هیئت کتاب با نقد و بررسی کتاب «تشنه لبان» نوشته حمید گروگان برگزار می‌شود.

در این نشست، نویسنده کتاب و مریم فرخی، مسئول انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و امین فروغی نویسنده و محقق ادبیات عاشورایی به سخنرانی درباره این اثر خواهند پرداخت.

تشنه لبان نخستین مقتل نوشته شده برای نوجوانان است که به شرح وقایع منجر به حادثه عاشورا می‌پردازد.

وقایع کربلا و حماسه‌آفرینان عاشورا با ذکر نام و شیوه شهادت و شرح مطالب بیان شده است. همچنین شعرهایی با بیت‌هایی متناسب با مطلب کتاب از شاعران مختلف چون حافظ انتخاب و در کتاب آمده است. شکل، تصویرگری و جنس کاغذ کتاب این مجموعه را نسبت به دیگر کتاب‌ها از این نوع متمایز ساخته است.

این نشست، فردا سه‌شنبه 30 آبان و از ساعت 15:30 در حسینیه خیمه واقع در خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، خیابان برادران مظفر کوچه بخشنده پلاک 3 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1747539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها