به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله جلسات هیئت کتاب با نقد و بررسی کتاب «تشنه لبان» نوشته حمید گروگان برگزار می‌شود.

در این نشست، نویسنده کتاب و مریم فرخی، مسئول انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و امین فروغی نویسنده و محقق ادبیات عاشورایی به سخنرانی درباره این اثر خواهند پرداخت.

تشنه لبان نخستین مقتل نوشته شده برای نوجوانان است که به شرح وقایع منجر به حادثه عاشورا می‌پردازد.

وقایع کربلا و حماسه‌آفرینان عاشورا با ذکر نام و شیوه شهادت و شرح مطالب بیان شده است. همچنین شعرهایی با بیت‌هایی متناسب با مطلب کتاب از شاعران مختلف چون حافظ انتخاب و در کتاب آمده است. شکل، تصویرگری و جنس کاغذ کتاب این مجموعه را نسبت به دیگر کتاب‌ها از این نوع متمایز ساخته است.

این نشست، فردا سه‌شنبه 30 آبان و از ساعت 15:30 در حسینیه خیمه واقع در خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، خیابان برادران مظفر کوچه بخشنده پلاک 3 برگزار می‌شود.