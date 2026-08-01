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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

دستگیری عاملان نزاع مسلحانه در الیگودرز

دستگیری عاملان نزاع مسلحانه در الیگودرز

الیگودرز - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان نزاع مسلحانه در الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در شهرستان الیگودرز رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز با انجام اقدامات عملیاتی و پلیسی، طی یک عملیات منسجم و ضربتی، ۴ نفر از عوامل اصلی این درگیری را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و با صدور قرار مناسب روانه زندان گردیدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، به مخلان نظم عمومی هشدار داد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و بدون هیچ‌گونه اغماضی، با رفتارهای قانون گریزانه که منجر به ناامنی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6905441

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