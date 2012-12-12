به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ای را به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ کرده که براساس آن نرخ پهنای باند اینترنت از حدود 37 میلیون تومان به ازای هر لینک STM1 که معادل 155 مگابیت بر ثانیه پهنای باند است به 54 میلیون و 826 هزار تومان افزایش یافته که این مصوبه نشان از افزایشی بالغ بر 70 درصد در قیمت تمام شده اینترنت برای توزیع کنندگان اینترنت پرسرعت در کشور دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ریاست آن را رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده داشت، در جلسه شماره 153 خود، تعرفه فروش پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیر ساخت را بررسی و "سقف تعرفه پهنای باند اینترنت" را با افزایش قیمتی تا سقف 70 درصد به تصویب رساند.

این افزایش تعرفه در نرخ پهنای باند اینترنت به گفته شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور افزایش حدود 50 تا 70 درصدی را در نرخ اینترنت تمام شده شرکتهای اینترنتی به همراه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت اینترنت حداقل 50 درصد برای کاربران نهایی خواهد شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تنها وارد کننده پهنای باند اینترنت به کشور است که به نظر می رسد به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مرجع به این بخش، پیشنهاد افزایش نرخ پهنای باند اینترنت را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است.

براین اساس شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند این تعرفه ها را از هم اکنون اجرا کند.

در همین حال و براساس این مصوبه جدید، کلیه تخفیفات در نظر گرفته شده در مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ 8 مهرماه سال 87 و مصوبه شماره 86 این کمیسیون در 16 خرداد سال 89 که مربوط به تخفیفات 20 درصدی نرخ پهنای باند به شرکتهای اینترنتی در دو مرحله بود از این پس اجرای آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت حذف می شود.

با این وجود و با افزایش بالغ بر 26 میلیون تومانی نرخ هر STM1 که برای توزیع اینترنت به توزیع کنندگان – شرکتهای PAP، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای وایمکس و دیگر اپراتورها – سپرده می شود قیمت اینترنت که تا پیش از این روند نزولی داشت با احتساب هزینه های داخلی انتقال پهنای باند، برای نخستین بار طی 14 سال اخیر با افزایش قیمت ناگهانی حدود 50 درصدی به کاربران ایرانی ارائه خواهد شد.

جدول نرخ های جدید پهنای باند اینترنت

پهنای باند (بیت بر ثانیه) ضریب افزایش با توجه به پهنای باند سقف تعرفه های جدید (به ریال) 64 کیلو 1 برابر 64 کیلو 1287000 128 کیلو 2 برابر 64 2574000 256 کیلو 3 برابر 64 3861000 512 کیلو 5 برابر 64 6435000 1024 کیلو 9 برابر 64 11583000 2048 کیلو 16 برابر 64 20592000 4 مگا 27 برابر 64 34749000 8 مگا 45 برابر 64 57915000 20 مگا 91 برابر 64 117117000 32 مگا 128 برابر 64 164736000 100 مگا 330 برابر 64 424710000 155 مگا (STM1 ) 426 برابر 64 548262000

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همچنین در این مصوبه اعلام کرده است که این مصوبه برای پهنای باندهای بالاتر از 155 مگابیت بر ثانیه، تعرفه به صورت خطی و براساس مضارب STM1 محاسبه خواهد شد.

تعرفه های تجمیعی برای پهنای باند مورد تقاضا در صورت وجود امکانات فنی برای ارائه پهنای باند بصورت تجمیعی در مراکز ارائه خدمات مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر و براساس آمارهای موجود، قیمت دسترسی به اینترنت در ایران تا پیش از این مصوبه رقمی حدود 10 برابر کشورهای همسایه بوده و با توجه به فراگیر شدن اینترنت در دنیا و پیشرفت تکنولوژیهای مرتبط، این افزایش قیمت در مقایسه با دیگر کشورها نیز کم سابقه به نظر می رسد.