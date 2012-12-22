به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آتش‌برآب، امیلی امرایی، نادر انتخابی، منصور اوجی، هاشم بناپور، سیروس پرهام، گلی ترقی، مارینا تسوتایوا، محمود درویش، پرویز دوایی، جلیل دوستخواه، رضا رضایی، غلامحسین صدری افشار، عباس مخبر، محمدعلی موحد، پرویز کلانتری، عبدالله کوثری، پرویز همایون‌پور و مو یان، در شماره تازه «نگاه نو» مطلب دارند.

درآمد شماره تازه «نگاه نو» مطلبی است از محمود درویش شاعر فقید فلسطینی با عنوان «سکوت برای غزه».

در ادامه محمدحسین خسروپناه در مقاله‌ای که به یاری نوارهای صوتی، کتاب ده شب و خاطرات نویسندگان و شاعران فراهم آمده است، چگونگی برگزاری شب‌های نویسندگان و شاعران ایران موسوم به «ده شب گوته» که در مهرماه 1365 برگزار شده، توضیح داده است.

نادر انتخابی پژوهشگر و نویسنده ایرانی مقیم پاریس نیز مرگ اریک هابسباوم تاریخ‌نگار معروف انگلیسی را بهانه کرده تا درباره جایگاه او در تاریخ سخن بگوید.

پرونده این شماره «نگاه نو» به اعطای نوبل ادبیات به مو یان نویسنده چینی اختصاص دارد و شامل گفتگویی با این نوبلیست و مطالبی از و درباره اوست. در همین بخش، طاهر جام برسنگ با پتر انگلوند، دبیر دائمی آکادمی سوئد گفتگو کرده و متن آن را «نگاه نو» به صورت اختصاصی منتشر کرده است.

به همراه شماره تازه «نگاه نو» دهمین ضمیمه رایگان «انتقاد کتاب» آن هم با بررسی کتاب‌هایی از سیمین بهبهانی، ممدوح شوکت بیگ، ارنست همینگوی، محمدعلی سپانلو و ... منتشر شده است.

نود و پنجمین شماره فصلنامه «نگاه نو» در 132 صفحه و با بهای 6000 تومان روی دکه آمده است.