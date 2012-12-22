افزایش 18 درصدی حقوق بازنشستگان/ افزایش سن بازنشستگی منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی در حاشیه گرامیداشت انتخاب مهندس خلیلی عراقی عضو هیات امنای تامین اجتماعی به عنوان چهره برجسته علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور که روز شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، گفت:درباره افزایش حقوق بازنشستگان نمی توانیم هر مبلغی را به دلخواه خود افزایش دهیم بلکه باید هیات مدیره و در نهایت هیات امنای تامین اجتماعی با مبلغ میزان افزایش موافقت کنند و سازمان نیز آمادگی پرداخت این میزان را داشته باشد و همچنین بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می کند.

به گفته مرتضوی، بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده حداقل 18 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده می شود و چنانچه فردی میزان افزایش و حقوقش کمتر از صدهزار تومان باشد مبلغ را به 100 هزار تومان افزایش خواهیم داد.

وی درباره افزایش 70 هزار تومانی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در جهت رسیدن به این مبلغ اقداماتی در دست انجام است که اگر به تصویب برسد حقوق بازنشستگان حداقل 700 هزار تومان خواهد شد.

مرتضوی همچنین در مورد افزایش سن بازنشستگی در پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی، گفت: متن پیش نویس اولیه توسط مدیران و کارکنان و کارشناسان سازمان تهیه شده و در مرحله بعد از نظر تمامی تشکل ها و شرکای اجتماعی استفاده کرده و بعد آن را نهایی خواهیم کرد که در صورت تصویب وزارت رفاه، دولت و مجلس پیش نویس تبدیل به قانون خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: دیدمان در پیش نویس ارفاقی و حمایتی است و سن بازنشستگی به هیچ وجه افزوده نخواهد شد و احتمالا این بند از متن پیش نویس حذف می شود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها، پزشکان و مراکز درمانی گفت: 800 میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی، داروخانه ها و پزشکان است که از فردا پرداخت آنها آغاز و طی 15 روز در سراسر کشور به اتمام می رسد.

مرتضوی تاکید کرد: این بدهی ها تا پایان شهریور ماه محاسبه شده و بر اساس قانون 3 ماه برا ی بررسی اسناد زمان داریم.