احتمال افزایش طعمه یوزپلنگ با بارش باران

مرتضی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری از زیستگاه های یوزپلنگ در سالهای اخیر خشکسالی های پی در پی را تجربه کرده اند، ولی خوشبختانه پاییز سال جاری از لحاظ بارندگی بسیاری از مناطق در شرایط مطلوب تری به سر می برند، بطوریکه طی سه ماه پاییز حداقل سه بارندگی در برخی زیستگاه ها رخ داد.

به گفته وی، با این حال، چنین موهبتی برنامه های منظم دوربین گذاری را که درحال حاضر انجمن یورپلنگ ایرانی در زیستگاه های یوزپلنگ در دست اجرا دارد، با دشواری جدی روبرو ساخته است.

اسلامی اظهار داشت: طی پاییز سال ۱۳۹۱، حداقل ۱۲ دستگاه از دوربین های تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی که با سختی زیاد و با وجود شرایط تحریم برای برآورد جمعیت یوزپلنگ ها به کشور وارد کرده بودیم، به دلیل بروز سیل از بین رفت که بیشتر آنها قابل تعمیر نیستند وهزینه مالی هنگفتی را به برنامه پایش ملی جمعیت یوزپلنگ در کشور وارد کرده است.

مدیر انجمن یوزپلنگ ایرانی تصریح کرد: با اینکه هنگام نصب دوربین های تله ای از تجربیات ارزشمند محیط بانان که حاصل سالها حضور در هر منطقه است استفاده شده و موارد ایمنی رعایت می شوند، با این حال باران های غیر منتظره و به گفته محیط بانان بی سابقه پاییز امسال موجب غافلگیری ، خرابی و حتی گم شدن دوربین های تله ای شد.

وی افزود: با ادامه این بارندگی ها می توان به احیای جمعیت سمداران به عنوان طعمه های یوزپلنگ در کشور امیدوار بود.