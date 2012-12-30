محمد قهرمانی مدیرعامل سابق موسسه شهید آوینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل استعفایش گفت: معتقدم یک مدیر اگر چندین سال در مرکزی فعالیت می‌کند باید در این مدت از ظرفیت‌های خود به درستی استفاده کرده باشد. من هم در سال‌هایی که در موسسه آوینی بودم تلاش کردم از ظرفیت‌هایم استفاده کنم ولی دیگر ترجیح دادم در مدیریت این مجموعه نباشم.

به گفته وی، تاریخ استعفایش به ابتدای امسال برمی‌گردد.

این تهیه‌کننده افزود: این استعفا تا مدتی مورد قبول واقع نشد تا اینکه دوستان در هیات مدیره با حمید بهمنی صحبت کردند و وی یک ماه و 9 روز است که در این سمت حضور دارد.

قهرمانی در پایان گفت: من هم در کنار کار تهیه‌کنندگی از گذشته معاون فرهنگی هیات رزمندگان بوده و هستم.

محمد قهرمانی امسال با سه فیلم "غریبه"، "سقوط" و "فرشتگان قصاب" در جشنواره فجر حضور دارد.