کارخانه کک سازی زرند 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شیرویه عصر شنبه در بازدید مجید دوستعلی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روند احداث کارخانه ککسازی زرند اظهار داشت: راه اندازی این کارخانه علاوه به مزایای اقتصادی که برای استان کرمان به همراه دارد باعث اشتغالزایی نیز می شود.

وی ادامه داد: 90 درصد افرادی که در این طرح مشغول کار شده اند از افراد بومی هستند.

این مسئول یادآور شد: این طرح به طور مستقیم برای 550 نفر و غیر مستقیم برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

شیرویه با اشاره به اینکه تمام توان خو را برای اجرای هر چه سریعتر این طرح به کار گرفته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر این پروژه که سال 88 آغاز شده است دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه در هفت کیلومتری زرند در دست ساخت است، گفت: زمین اختصاص یافته به این کارخانه 96 هکتار است.