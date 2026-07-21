به گزارش خبرنگار مهر، تنیس ایران این روزها خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند. رقابت‌هایی که این بار با حضور دو نماینده ایران در بخش مردان همراه خواهد بود. این در حالی است که ملی‌پوشان اخیرا با قهرمانی در رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه جواز حضور در پلی‌آف گروه ۲ جهانی را به دست آوردند و با روحیه‌ای مضاعف راهی مهم‌ترین رویداد قاره خواهند شد.

شاید مرور اتفاقات دو سال اخیر به خوبی نشان دهد که تنیس ایران چه مسیری را پشت سر گذاشته است. مسیری که از یکی از ضعیف‌ترین نتایج سال‌های اخیر آغاز شد و حالا به بازگشت دوباره به جمع مدعیان گروه ۳ آسیا رسیده است.

از صعود تاریخی تا سقوط در اردن

تنیس ایران در سال ۱۴۰۲ با صعود به پلی‌آف گروه ۲ جهانی یکی از بهترین نتایج سال‌های اخیر خود را ثبت کرد. موفقیتی که امیدها را برای ادامه روند رو به رشد این رشته افزایش داد اما این روند ادامه پیدا نکرد و شکست برابر استونی ایران را دوباره به گروه ۳ آسیا بازگرداند.

سال بعد شرایط برای تیم ملی سخت‌تر هم شد. ملی‌پوشان در رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی اردن برگزار شد نمایش دور از انتظاری داشتند. شکست برابر سوریه، اردن و تایلند باعث شد ایران به جای رقابت برای صعود برای بقا بجنگد و در نهایت با قرار گرفتن در رتبه هشتم یکی از ضعیف‌ترین نتایج سال‌های اخیر خود را ثبت کند.

وقفه‌ای ناخواسته در مسیر تیم ملی

در ادامه نیز شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده مانع حضور تیم ملی در دوره بعدی رقابت‌های دیویس‌کاپ شد. این اتفاق روند آماده‌سازی و حضور بین‌المللی ملی‌پوشان را با وقفه مواجه کرد و نگرانی‌هایی را درباره آینده این رشته به وجود آورد.

با این حال فدراسیون تنیس برنامه بازسازی تیم ملی را متوقف نکرد. حضور در تورهای جهانی، برنامه‌ریزی برای افزایش آمادگی بازیکنان و اعتماد به ترکیب تیم زمینه بازگشت دوباره ایران را فراهم کرد.

قهرمانی در مالزی و آغاز دوباره

نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها در رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه در مالزی نمایان شد. تیم ملی ایران با ارائه نمایشی مناسب مالزی، ویتنام و عربستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

شاگردان حمید نداف در فینال نیز با نتیجه ۲ بر صفر از سد اردن گذشتند تا علاوه بر کسب عنوان قهرمانی بار دیگر سهمیه حضور در پلی‌آف گروه ۲ جهانی را به دست آورند. این موفقیت نشان داد تنیس ایران پس از یک دوره افت دوباره در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

دو نماینده در ناگویا و یک آزمونی متفاوت

ثمره این روند صعودی حالا در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز دیده می‌شود. تنیس ایران این بار با دو نماینده در بخش مردان در این مسابقات حاضر خواهد شد. اتفاقی که نسبت به دوره گذشته افزایش سهمیه ایران را نشان می‌دهد.

البته بازی‌های آسیایی از نظر سطح فنی با رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ قابل مقایسه نیست. حضور قدرت‌های مطرح تنیس آسیا کار نمایندگان ایران را دشوار خواهد کرد اما تفاوت مهم این دوره با سال‌های گذشته شرایط روحی و فنی تیم ملی است. ملی‌پوشان حالا با پشتوانه قهرمانی در دیویس‌کاپ و اعتماد به نفس بیشتری راهی ناگویا می‌شوند.

فرصتی برای تثبیت مسیر پیشرفت

تنیس ایران هنوز برای رسیدن به جایگاه ثابت در سطح اول آسیا مسیر طولانی در پیش دارد اما نتایج ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این رشته بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. حضور دو نماینده در بازی‌های آسیایی و عملکرد آنها در ناگویا می‌تواند نشان دهد که قهرمانی در دیویس‌کاپ تنها یک موفقیت مقطعی نبوده و تنیس ایران توانسته مسیر خود را از روزهای سخت گذشته تغییر دهد.