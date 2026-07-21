سیروس سلمان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به ضرورت توجه ویژه تولیدکنندگان طیور به مدیریت تنش‌های گرمایی در ماه‌های پیش‌ رو هشدار داد و آن را عامل اصلی پایداری اقتصادی در این صنعت دانست.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: کاهش مصرف و قابلیت هضم خوراک، افزایش گرمای متابولیک، تضعیف سیستم ایمنی و در نهایت کاهش شدید راندمان تولید و تلفات از جمله پیامدهای مستقیم عدم مدیریت صحیح دما در سالن‌ها است.

سلمان‌نژاد، پروتکل‌های لازم برای مقابله با این پدیده، راهکارهای مدیریتی برای مقابله با این پدیده را در پنج محور اصلی «محیطی، تامین آب مصرفی، تغذیه ، تراکم غیرمتعارف و تقویت امنیت زیستی» عنوان کرد.

وی بیان کرد: در حوزه مدیریت محیطی، بر لزوم عایق‌بندی سالن‌ها به ویژه سقف آن، بهینه سازی تهویه، تنظیم برنامه روشنایی و خاموشی سالن ، نصب ژنراتورهای اضطراری جهت جلوگیری از قطع ناگهانی برق، افزایش جریان هوا و استفاده از پدهای سلولزی یا پوشالی و سیستم‌های مه‌پاش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سلمان‌نژاد گفت:برای مقابله با کم‌آبی و افزایش دمای بدن پرنده، افزایش حداقل ۲۵ درصدی فضای آبخوری در سالن‌ها الزامی است، همچنین دسترسی مستمر آب خنک و سالم و استفاده از الکترولیت‌ها و ویتامین‌های مناسب با تجویز دامپزشک انجام شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: انتظار است با تغییر جیره از نظر پروتئین و انرژی، به نفع انرژی تنظیم شود و بازه‌های خوراک‌دهی نیز به ساعات خنک روز، یعنی اوایل صبح و اواخر شب منتقل تا از افزایش گرمای متابولیک جلوگیری شود.

وی همچنین بر اهمیت مدیریت تراکم تأکید کرد و گفت: تراکم غیرمتعارف می‌تواند تبادل حرارتی را تا ۴۰ درصد کاهش داده و منجر به افت اکسیژن و تلفات شود.

سلمان‌نژاد افزود: رعایت پروتکل‌های امنیت زیستی، از جمله واکسیناسیون به موقع و انتقال عملیات تنش‌زا به ساعات خنک روز، در کنار رعایت دقیق قرنطینه، از سلامت گله در برابر بیماری‌های ثانویه ناشی از استرس گرمایی جلوگیری می‌کند.

وی تأکید کرد؛ انتظار است هرگونه تلفات غیرعادی و کاهش مصرف آب و دانه و تولید به ادارات دامپزشکی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی گزارش تا امکان بررسی تخصصی و ارائه کمک‌های لازم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سلمان‌نژاد گفت: اجرای دقیق این پروتکل‌ها، تنها راه عبور از چالش‌های تابستانی و تضمین امنیت غذایی در زنجیره تولید طیور است.