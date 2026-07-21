به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کنعانی از وقوع شش فقره آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله طی سه روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: دو مورد حریق روز جمعه، سه مورد روز یکشنبه و یک مورد دیگر نیز روز دوشنبه در بخش‌هایی از این ذخیره‌گاه زیست‌کره رخ داده است.

محمدرضا کنعانی افزود: پس از اعلام آخرین مورد حریق، محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله در محل حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری شهرستان بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی، عملیات مهار آتش با اعزام ماشین‌آلات، تانکرهای آب و تجهیزات مورد نیاز آغاز شد.

وی ادامه داد: حضور مستمر محیط‌بانان در منطقه طی روزهای اخیر موجب شد کانون جدید آتش در همان دقایق نخست شناسایی و عملیات کنترل و مهار آن بدون وقفه انجام شود و از گسترش حریق به سایر بخش‌های پناهگاه جلوگیری شود.

کنعانی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در عملیات اطفای حریق گفت: فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، دستگاه‌های اجرایی شهرستان و جوامع محلی در کنار نیروهای محیط زیست، نقش مؤثری در مهار آتش داشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن کانون‌های آتش ادامه خواهد داشت و بررسی علت وقوع این آتش‌سوزی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.