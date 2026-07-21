شکوفایی در دل کمبودها؛ مهرستان بر سکوی افتخارات ملی دوومیدانی ایستاد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، مهران خاکی زائی: در حالی که بسیاری تصور می‌کردند نبود زیرساخت‌های استاندارد ورزشی می‌تواند مانعی در برابر شکوفایی استعدادهای محلی باشد، ورزشکاران شهرستان مهرستان با ایستادن بر سکوهای قهرمانی مسابقات دوومیدانی منطقه ۶ کشور، روایتی متفاوت از مقاومت و اراده را رقم زدند. این نخستین بار در تاریخ ورزش این شهرستان است که مدال‌های کشوری در رشته دوومیدانی به دفتر افتخارات مهرستان افزوده می‌شود.

در جریان مسابقات قهرمانی دوومیدانی منطقه ۶ کشور که میزبانی آن بر عهده استان یزد بود، دو نام از مهرستان درخشش خیره‌کننده‌ای داشتند. میثم سپاهی در ماده نفس‌گیر ۱۵۰۰ متر و سپهر ایرندگانی در ماده پرش ارتفاع، با عبور از سد رقبای قدرتمند، موفق شدند مدال‌های نقره را از آن خود کنند.

علاوه بر این، توانمندی‌های چشمگیر مریم سپاهی نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و وی به عنوان یکی از استعدادهای برتر کشور معرفی شد.

انگیزه و عشق به ورزش جای خالی امکانات را پر می کند

میثم سپاهی، مدال‌آور ماده ۱۵۰۰ متر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی تمریناتمان را در شرایطی که زیرساخت‌های مناسب نداریم شروع کردیم، حتی فکرش را هم نمی‌کردیم که به سکوی کشور برسیم.

وی افزود: ما با امکاناتی بسیار محدود و در شرایطی که شاید بسیاری از هم‌رده‌هایمان در شهرهای بزرگ از امکانات رفاهی و تمرینی بی‌نصیب نیستند، تمرین کردیم. گاهی خسته می‌شدیم و می‌گفتیم آیا این تلاش‌ها نتیجه می‌دهد؟ اما امروز که این مدال را بر سینه‌ام دارم، می‌فهمم که انگیزه و عشق به ورزش، جای خالی امکانات را پر می‌کند.

سپاهی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم این یک شروع باشد و در آینده، مهرستان به قطب دوومیدانی تبدیل شود.

استعداد های فراوانی در مناطق محروم است که می بایست شناسایی شوند

مریم سپاهی، استعداد برتر کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخاب شدن به عنوان استعداد برتر، برای من یک رویای محقق شده است.

وی بیان کرد: ما در مهرستان پتانسیل بسیار بالایی داریم، اما نیاز داریم که این استعدادها شناسایی و حمایت شوند. من می‌خواهم ثابت کنم که حتی از دل کمترین امکانات، می‌توان به بالاترین سطوح رسید.

سپاهی از مسئولان خواست: لازم است مسئولان با اعتماد به جوانان و نوجوانان و تهیه تجهیزات ورزشی، زمینه رشد استعداد های پنهان را فراهم سازند.

وظیفه مسئولان فراهم اوری امکانات برای شکوفایی استعدادهای جوان است

مجیب‌الرحمن دهانی، فرماندار مهرستان، نیز در گفت و با خبرنگار مهر گفت: امروز روزی است که نام مهرستان در سطح ملی درخشید. موفقیت میثم، سپهر و مریم، فراتر از یک پیروزی ورزشی، یک پیام امید برای تمام جوانان این شهرستان است.

وی تصریح کرد: می‌دانیم ورزشکاران ما با وجود کمبودهای زیرساختی، از مسیر خود عقب ننشستند. وظیفه ما در مدیریت شهری و استانی این است که این مسیر را برای آن‌ها هموارتر کنیم. حمایت از این استعدادها اولویت اصلی ما در برنامه‌های آتی خواهد بود تا این شکوفایی‌ها به یک روند مستمر تبدیل شود.

موفقیت ورزشکاران مهرستان در مسابقات دوومیدانی منطقه ۶ کشور، تنها کسب چند مدال ارزشمند نیست؛ بلکه نمادی از توانمندی جوانانی است که با وجود محدودیت‌های زیرساختی، با پشتکار، انگیزه و تلاش توانسته‌اند نام شهرستان خود را در عرصه ملی مطرح کنند.

این افتخار نشان می‌دهد که استعدادهای درخشان در دورترین و کم‌برخوردارترین مناطق نیز وجود دارند و اگر مورد حمایت، شناسایی و هدایت قرار گیرند، می‌توانند در بالاترین سطوح ورزشی بدرخشند.

اکنون این موفقیت تاریخی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و متولیان ورزش را برای توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز امکانات و سرمایه‌گذاری بر استعدادهای بومی دوچندان کرده است.

بی‌تردید استمرار این حمایت‌ها می‌تواند مهرستان را به یکی از قطب‌های آینده دوومیدانی کشور تبدیل کند و مسیر موفقیت نسل جدیدی از قهرمانان را هموار سازد؛ قهرمانانی که ثابت کرده‌اند اراده و امید، گاه از هر امکاناتی قدرتمندتر است.