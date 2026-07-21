آغاز ساخت مسکن برای سه خانواده دارای ۲ عضو معلول در کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی احداث سه واحد مسکونی برای خانواده‌های فاقد مسکن دارای ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی، صبح سه شنبه با حضور فرماندار، شهردار، رؤسای دستگاه‌های اجرایی، خیران و جمعی از مسئولان شهرستان کامیاران برگزار شد و طی آن عملیات ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانواده‌های دارای حداقل ۲ عضو معلول فاقد مسکن آغاز شد.

این طرح در راستای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و با هدف کمک به تأمین مسکن اقشار دارای معلولیت اجرا می‌شود.

ضرورت حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های دارای معلولیت

فرماندار کامیاران در این مراسم با تبریک هفته بهزیستی و قدردانی از خدمات و تلاش‌های کارکنان این مجموعه، حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند را اقدامی ارزشمند و دارای اجر معنوی دانست.

کامیار میرزایی اظهار کرد: افراد دارای معلولیت و خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی برای رفع مشکلات خود نیازمند حمایت و همراهی همه‌جانبه هستند و در این میان، همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیازهای اساسی این خانواده‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اقدامات دستگاه‌ها و نهادهایی که در مسیر تسهیل تأمین مسکن افراد دارای معلولیت و خانواده‌های کم‌برخوردار مشارکت می‌کنند، قابل تقدیر است و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، زمینه خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از مددجویان فراهم شود.

احداث سه واحد مسکونی در قالب یک پروژه سه‌طبقه

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کامیاران نیز درباره جزئیات این طرح گفت: پروژه احداث مسکن برای سه خانواده واجد شرایط در زمینی به مساحت ۱۶۰ مترمربع اجرا می‌شود.

وی افزود: این پروژه در قالب یک ساختمان سه‌طبقه و شامل سه واحد مسکونی احداث خواهد شد و خانواده‌های دارای حداقل ۲ عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش بهزیستی از واحدهای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

این پروژه همزمان با گرامیداشت هفته بهزیستی و با مشارکت و همراهی مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و خیران شهرستان کامیاران کلنگ‌زنی شد.