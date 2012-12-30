تجمع بزرگ هیئتهای عزاداری تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم معنوی که با مشارکت هیات رزمندگان اسلام ، سازمان اوقاف و امورخیریه و شهرداری تهران برگزار می شود، حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میرباقری به ایراد سخنرانی و مداحان اهل بیت(ع) صادق آهنگران، سلیم مؤذن زاده، داوود علیزاده و ابوالفضل مشکینی به ذکر مصائب اهل البیت (ع) خواهند پرداخت.



همچنین هیئت رزمندگان اسلام به مناسبت دهه آخر ماه صفر در نقاط مختلف تهران مراسم عزاداری برگزار می کند.

برنامه های عزاداری این دهه که از شب اربعین تا 29 صفر است به شرح زیر است:

زمان: جمعه 15 دی ماه به مدت 3 شب از ساعت 20

سخنرانان: حجج الاسلام رئیسی شیر مددی و کدخدا رستم

مداحان: سعید حدادیان - محمد رضا طاهری -سید مجید بنی فاطمه

مکان: شهر ری، جنب بازار قدیم، حسینیه فاطمیه شهر ری



زمان: جمعه 15 دی ماه به مدت 3 شب از ساعت 20

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی

مداحان: سعید حدادیان - محمدحسین حدادیان

زمان: دوشنبه 18 دی ماه به مدت 5 شب از ساعت 20

مکان: بزرگراه بسیج - بعد از 20 متری افسریه - خیابان شهید رحیمی - حسینیه شهدای بسیج



زمان : چهارشنبه 20 دی ماه به مدت 3 شب از ساعت 19

سخنران : حجت الاسلام والمسلمین معرفت

مداح: مجید بادکوبه

مکان: انتهای کارگر شمالی - بعد از کوی دانشگاه - مسجد الشهدای سازمان انرژی اتمی