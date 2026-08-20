تصادف جاده ای در آذربایجان غربی ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اثر تصادفات جاده ای تا ساعت ۲۰ امروز پنجشنبه ۱۹ نفر دچار مصدومیت شده اند.

وی با بیان اینکه این افراد در اثر وقوع ۹ فقره تصادف دچار مصدومیت شدند، داد: در حادثه اول در برخورد موتورسیکلت با تراکتور در محور بوکان - میاندوآب یک نفر مصدوم شد، که مصدوم بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.

وی از مصدومیت دو مقدوم در برخورد دوخودرو در محور ارومیه - تبریز خبر داد و گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به مصدومیت دو نفر در اثر واژگونی کامیون ۶ چرخ در محور ارومیه ـ سرو اظهار کرد: مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی اضافه کرد: در حادثه بعدی در اثر تصادف پژو ۲۰۷ و تندر۹۰ در محور خوی - جلفا ۴ نفر مصدوم شدند.

وی عنوان کرد: همچنین در اثر انحراف از جاده پیکان در محور خوی _ ایواوغلی ۴ نفر مصدوم شدند که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی گفت: دو حادثه رانندگی در محور سلماس ـ تسوج ۳ مصدوم برجای گذاشت که نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهرک صنعتی هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: همچنین انحراف از جاده و واژگونی پرشیا در محور شوط _ چایپاره اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر هلال احمر شهرستان شوط به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه یک مصدوم داشت که بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد.

محبوبی با اشاره به اینکه انحراف از جاده و واژگونی سمند در محور میاندوآب _ مهاباد ۲مصدوم برجای گذاشت، گفت: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.