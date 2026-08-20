به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی مسجد صبح امروز، ۲۹ مردادماه، با حضور ائمه جماعات، کارگزاران و فعالان مسجدی با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با تشریح جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: مسجد را نمی‌توان تنها محلی برای عبادت و انجام مناسک دینی دانست؛ بلکه مسجد تجلی توحید و یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری و تقویت جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به کارکردهای مسجد در صدر اسلام افزود: مسجد در دوران پیامبر اکرم(ص) تنها محل عبادت یا مشورت درباره مسائل جنگی نبود، بلکه در تربیت مؤمنان، ایجاد پیوندهای اجتماعی، ساماندهی امور جامعه و پیشبرد اهداف الهی نقشی اساسی داشت.

مسجد در فرهنگ اهل‌بیت(ع) نهادی زنده و اثرگذار است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط دشوار دوران امام حسن عسکری(ع) گفت: آن حضرت در سال‌های پایانی عمر خود در شرایط خفقان و محاصره شدید قرار داشتند و حتی حضور ایشان در مسجد گاهی به‌صورت مخفیانه امکان‌پذیر می‌شد. این حضور، فراتر از یک حضور عبادی بود و فرصتی برای ارتباط، شناسایی، تربیت و مراقبت از یاران و افرادی فراهم می‌کرد که باید در مسیر ولایت و یاری حق ایفای نقش می‌کردند.

قمی ادامه داد: این نمونه تاریخی نشان می‌دهد که مسجد در فرهنگ اهل‌بیت(ع) نهادی زنده و اثرگذار است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند محل ارتباط مؤمنان، تربیت نیرو و حفظ جریان حق باشد. مسجد هم خانه خدا و هم خانه مردم است و باید در متن زندگی آنان حضور داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش مسجد در جامعه امروز اظهار کرد: مسجد نباید از مسائل واقعی مردم فاصله بگیرد. رسیدگی به نیازهای معنوی و عبادی، حمایت از فقرا و مستضعفان، حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محله و توجه به موضوعاتی مانند سلامت، امنیت و حمایت اجتماعی، بخشی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در پرتو مسجد فعال شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مسجد زمانی می‌تواند جایگاه حقیقی خود را پیدا کند که مردم آن را متعلق به خود بدانند و احساس کنند مسجد در شادی‌ها، مشکلات، دغدغه‌ها و مسائل روزمره در کنار آنان قرار دارد.

نترسیدن از غیر خدا، از ویژگی‌های انسان مسجدی است

قمی یکی از ویژگی‌های مهم جامعه مسجدی را شجاعت و نترسیدن از غیر خدا دانست و گفت: در شرایط کنونی، مؤمنان بیش از گذشته به این روحیه نیاز دارند. شجاعت، ایمان و ایستادگی در برابر جریان باطل، از الزامات حرکت جامعه مؤمنان است.

وی افزود: مقابله با جریان‌های باطل و آنچه در امتداد مسیر ابلیس قرار دارد، به انسان‌هایی نیازمند است که در مکتب مسجد تربیت شده باشند. این جریان‌ها ممکن است تنها در قالب یک فرد یا گروه ظاهر نشوند، بلکه گاهی به شکل یک اراده و حرکت جمعی در برابر جبهه حق قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در مساجد گفت: مسجد باید بتواند نسل جدید را تربیت کند، به آنان هویت ببخشد و روحیه ایمان، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و آمادگی برای دفاع از حق را در آنان تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به مفهوم بسیج در بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: بسیج تنها یک عنوان یا مفهوم نیست، بلکه شیوه حضور مؤمنان در میدان مسئولیت‌های اجتماعی است. حرکت به سوی جامعه‌ای که هر ایرانی در آن روحیه و آمادگی بسیجی داشته باشد، نیازمند حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف است.

تحقق اهداف انقلاب به استقامت، همدلی و استمرار نیاز دارد

قمی خطاب به ائمه جماعات، کارگزاران مساجد و بسیجیان گفت: فعالیت در مسجد مسئولیتی سنگین و در عین حال اثرگذار است. مسیر پیش رو، مسیری طولانی و دشوار است و تحقق اهداف بزرگ انقلاب اسلامی به استقامت، همدلی و استمرار این حرکت نیاز دارد.

وی با مرور نقش تاریخی مساجد در تحولات کشور افزود: مسجد از سال‌های پیش از انقلاب و دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، حوادث مختلف و جنگ اخیر، بارها نقش خود را به‌عنوان کانون حضور و سازماندهی مردم نشان داده است؛ با این حال، این کارنامه نباید پایان راه تلقی شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: مسجد باید برای مأموریت‌های بزرگ‌تر آماده شود و نقش خود را در تحقق آرمان‌های الهی و ساخت جامعه توحیدی تقویت کند. بعثت و مسجد از یکدیگر جدا نیستند و مسجد می‌تواند بستر تحقق مأموریتی باشد که انبیا و اولیای الهی برای هدایت و ساختن جامعه بر عهده داشتند.

وی گفت: یکی از ضرورت‌های امروز، جدی‌تر گرفتن مسئله مسجد است. این نهاد باید بیش از گذشته به محل تحقق اولویت‌های جامعه و جلوه‌ای از ایمان، مسئولیت‌پذیری و حضور فعال مؤمنان تبدیل شود.

مسجد همچنان پرچم‌دار دفاع اجتماعی از حق و عدالت است

قمی با تأکید بر نقش مسجد در تقویت روحیه مقاومت اظهار کرد: مسجد باید پرچم‌دار حرکت مؤمنان باشد و این نقش را در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به نمایش بگذارد. حضور مردم در مساجد و اجتماعات دینی و انقلابی نشان‌دهنده پیوند عمیق این نهاد با بدنه جامعه است.

وی با اشاره به شعارهای مردمی در حمایت از مقاومت و خون‌خواهی شهدا افزود: این شعارها برخاسته از باور و ایمان مردم است و نشان می‌دهد که مسجد همچنان ظرفیت ایجاد یک حرکت گسترده اجتماعی برای دفاع از حق و عدالت را دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری خون‌خواهی شهدا در چارچوب منطق دینی گفت: دفاع از حق و مقابله با ظلم باید با راهبردی روشن و مبتنی بر منطق قرآنی دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که نتیجه آن تحقق عدالت، جلوگیری از تکرار جنایت و حفظ حیات جامعه باشد.

وی حضور مردم در اجتماعات مذهبی، مراسم بزرگداشت شهدا و مناسبت‌های دینی و انقلابی را نشانه زنده بودن مسئولیت اجتماعی جامعه مؤمنان دانست و اظهار کرد: این حضورها نشان می‌دهد که نسبت مردم با مسائل جامعه، تکلیفی مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی مستمر و جاری است.

مسجد، سنگر امروز و سازنده آینده جامعه اسلامی

قمی با اشاره به ظرفیت آینده‌ساز مساجد گفت: مسجد باید در کنار نقش دینی خود، به نهادی جامعه‌ساز و آینده‌ساز تبدیل شود و ظرفیت تمدنی خود را به‌درستی نشان دهد. مسجدی که بتواند این مأموریت را محقق کند، در آینده نیز می‌تواند پیش‌قراول حرکت‌های بزرگ اجتماعی و دینی باشد.

وی افزود: دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم و خون‌خواهی شهدا نباید در سطح شعار باقی بماند، بلکه باید به یک حرکت اجتماعی و تربیتی تبدیل شود و مسجد از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری چنین حرکتی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان خطاب به ائمه جماعات، کارگزاران مساجد و بسیجیان گفت: پرچم این حرکت در دست شماست و باید در مساجد به اهتزاز درآید. با همدلی و استمرار می‌توان گامی عمیق‌تر و ماندگارتر برای تقویت جایگاه مسجد برداشت.

قمی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تعجیل در ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج)، مساجد در نهضت نهایی و الهی حضرت ولی‌عصر(عج) نیز جایگاه شایسته خود را ایفا کنند و جامعه مسجدی در شمار یاران و منتظران حقیقی آن حضرت قرار گیرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام علی نوری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، مدیران نواحی این مرکز و جمعی از ائمه جماعات و کارگزاران مساجد حضور داشتند. این برنامه همچنین با اجرای سرود توسط گروهی از نوجوانان و مداحی محسن محمدی‌پناه همراه بود.