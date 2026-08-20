انتظار در فرهنگ قرآن مفهومی مسئولیت آفرین است

حجتالاسلام محمدصادق فاضل در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) اظهار کرد: آغاز امامت امام زمان(عج) برای شیعیان تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مفهوم انتظار و شناخت وظایف فردی و اجتماعی منتظران در شرایط امروز است.
وی با اشاره به شرایط بحران، تهدید و فشارهای روانی در جوامع افزود: در چنین موقعیتهایی مفاهیم دینی از حالت نظری خارج شده و کارکرد واقعی خود را نشان میدهند. تجربه جنگ رمضان نیز بدون آنکه بخواهیم آن را بر علائم ظهور تطبیق دهیم، میتواند زمینهای برای طرح این پرسش باشد که جامعه منتظر در برابر بحرانها چه مسئولیتی بر عهده دارد.
حجتالاسلام فاضل با بیان اینکه انتظار در آموزههای دینی به معنای انفعال و نشستن به امید آینده نیست، تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) میفرمایند «أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِی انْتِظَارُ الْفَرَجِ» و تعبیر انتظار به عنوان «عمل» نشان میدهد که این مفهوم با رفتار، آمادگی و مسئولیتپذیری ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: انتظار نباید انسان را از میدان زندگی اجتماعی دور کند، بلکه باید او را برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه آماده سازد. کسی که در انتظار آینده موعود است، باید در برابر مسائل جامعه حساس، مسئول و فعال باشد.
این مدرس حوزه، آمادگی را یکی از مهمترین الزامات انتظار دانست و گفت: جامعه مؤمن باید متناسب با توان خود برای مواجهه با تهدیدها آماده باشد. توکل به خداوند به معنای کنار گذاشتن تدبیر و استفاده از ظرفیتهای انسانی نیست، بلکه مؤمن در کنار ایمان و توکل، باید شرایط را بشناسد و از امکانات موجود به شکل درست استفاده کند.
حجتالاسلام فاضل با تأکید بر اینکه آمادگی تنها جنبه نظامی ندارد، بیان کرد: در جنگهای معاصر، عرصههای رسانهای، اقتصادی، روانی و شناختی نیز به میدان تقابل تبدیل شدهاند و دشمن ممکن است به جای تصرف یک منطقه، به دنبال از بین بردن امید مردم، افزایش ترس و بیاعتمادی و تضعیف انسجام اجتماعی باشد.
وی آمادگی روحی و شناختی را از ضرورتهای جامعه منتظر برشمرد و افزود: انتظار فرج به معنای تربیت انسان برای حفظ توان تصمیمگیری در شرایط سخت است. صبر نیز به معنای سکوت و بیعملی نیست، بلکه انسان باید در هنگام فشار و بحران، قدرت تشخیص و تصمیم درست را حفظ کند و اجازه ندهد ترس، هیجان و شتابزدگی بر رفتار او غلبه کند.
مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(س) ساری با اشاره به نقش رسانه در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: خبر و روایت از میدانهای مهم در دوران جنگ و تهدید است و انتشار یک خبر نادرست یا شایعه میتواند اضطرابی گسترده در جامعه ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با استناد به آیه «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» گفت: تحقیق و راستیآزمایی اخبار باید به یک اصل اخلاقی در جامعه مؤمن تبدیل شود و فرد منتظر نباید بدون بررسی، اخبار تأییدنشده را منتشر کند یا با بازنشر شایعات، نگرانی را به خانوادهها و جامعه منتقل کند.
حفظ وحدت از الزامات اجتماعی است
فاضل حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از دیگر الزامات جامعه منتظر عنوان کرد و گفت: قرآن کریم از نزاع و اختلاف به عنوان عاملی برای سستی جامعه یاد میکند. جامعهای که خود را زمینهساز عدالت و حاکمیت حق میداند، باید در برابر بدبینی، تهمت، اختلاف و بیاعتمادی هوشیار باشد.
این استاد حوزه با بیان اینکه بحرانها میتوانند میزان بلوغ اجتماعی را آشکار کنند، افزود: جنگ رمضان را نباید صرفاً یک رویداد نظامی دید؛ بحرانها در واقع شرایطی هستند که نشان میدهند یک جامعه تا چه اندازه از مسئولیتپذیری، امید، اعتماد متقابل و مقاومت در برابر شایعات برخوردار است.
وی با اشاره به آیات سوره شرح درباره همراهی سختی و گشایش اظهار کرد: این آیات به معنای نبود دشواری در زندگی نیست، بلکه به مؤمن میآموزد که سختی پایان مسیر نیست و امید میتواند سرمایهای برای ادامه راه و عبور از مشکلات باشد.
حجتالاسلام فاضل با اشاره به پیوند میان صبر و انتظار فرج در روایات اهلبیت(ع) گفت: منتظر باید در فاصله میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب، توان ایستادگی، اصلاح و ساختن را در خود تقویت کند.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار، پناه بردن به شعارها و کنار کشیدن از مسئولیتهای امروز نیست؛ انتظار یعنی ساختن امروز برای فردایی که به آن ایمان داریم. منتظر واقعی تنها کسی نیست که چشمبهراه ظهور امام عصر(عج) باشد، بلکه کسی است که خود را برای ایستادن در کنار آن حضرت آماده میکند.
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