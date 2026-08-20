به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر پنجشنبه در نشست با معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۲۵ درصد تعیین شده و تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشند.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب استفاده شود، افزود: این منطقه از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه اقتصاد دریا برخوردار است و وجود ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم کرده است.

وی اقتصاد دریا محور را یکی از ظرفیت‌های بالقوه آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر دانست و گفت: برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت و ایجاد اشتغال پایدار باید برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند انجام شود.

نجفی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ ساله تعاونی‌های پره صیادی بیان کرد: این تعاونی‌ها در سخت‌ترین شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما تاکنون سازمان تأمین اجتماعی بیمه صیادان را نپذیرفته است.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی مورد نیاز را تأمین و واریز نکند، امکان اجرای بیمه صیادان وجود ندارد.

نماینده آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت تعاونی‌های توسعه و عمران خاطرنشان کرد: تأمین حداقل منابع مالی برای فعالیت و تقویت این تعاونی‌ها ضروری است.

نجفی با بیان اینکه صیادان تنها سه تا چهار ماه از سال فعالیت دارند، خواستار همکاری بیشتر امور اراضی استان با تعاونی‌های صیادی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: قانون برنامه هفتم ظرفیت‌های مناسبی برای تأمین مسکن ایجاد کرده و دولت باید در این زمینه نقش حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس افزود: می‌توان با استفاده از اراضی منابع طبیعی در روستاها، ۳۳۰ هزار هکتار به فضای سکونتگاه‌های کشور اضافه کرد و از این ظرفیت برای توسعه مسکن استفاده کرد.