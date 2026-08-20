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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

لایروبی ۱۱ کیلومتر از رودخانه سیمینه در راستای پویش «رود روان» آغاز شد

لایروبی ۱۱ کیلومتر از رودخانه سیمینه در راستای پویش «رود روان» آغاز شد

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات لایروبی ۱۱ کیلومتر از رودخانه سیمینه در راستای پویش «رود روان» خبر داد.

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات لایروبی ۱۱ کیلومتر از رودخانه سیمینه در راستای پویش «رود روان» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بازگشایی مسیر رودخانه و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه ارومیه اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: پویش «رود روان» با هدف بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و تسهیل جریان آب و با اولویت رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه آغاز شده است، در همین راستا، عملیات لایروبی رودخانه سیمینه در محدوده‌ای به طول ۱۱ کیلومتر آغاز شده و با اجرای این طرح، موانع و رسوبات موجود در مسیر برطرف شده و بستر رودخانه برای عبور روان‌تر آب آماده می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت رودخانه سیمینه در انتقال آب به دریاچه ارومیه، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این عملیات، فراهم کردن شرایط مناسب برای عبور جریان آب و هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه ارومیه است.

رستگاری ادامه داد: مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای عملیات لایروبی رودخانه سیمینه ۴ ماه است و این طرح در چارچوب برنامه‌های شرکت آب منطقه ‌ای آذربایجان‌غربی برای بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جریان‌های سطحی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پویش «رود روان» با تمرکز بر رفع موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها و افزایش امکان عبور آب، به‌ویژه در رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، دنبال می‌شود و لایروبی رودخانه سیمینه یکی از اقدامات اجرایی این پویش در مسیر احیای دریاچه ارومیه است.

در راستای تأکید استاندار آذربایجان‌غربی و با هدف تسریع در اقدامات میدانی برای هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه ارومیه، پویش «رود روان» با محوریت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی آغاز شده است.

این پویش با هدف لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، رفع موانع، افزایش ظرفیت عبور روان‌آب‌ها و جلوگیری از هدررفت آب و با اولویت رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه اجرا می‌شود.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در این پویش، ضمن بسیج ظرفیت‌های اجرایی خود، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در شناسایی و رفع موانع مسیرهای انتقال آب تأکید دارد؛ چرا که هر رودخانه، مسیر طبیعی انتقال آب و هر قطره روان‌آب، فرصتی برای احیای دریاچه ارومیه است.

کد مطلب 6922527

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