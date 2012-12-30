مستند 10 اقلیم در سیمای خوزستان تولید شد

عمران حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاذبه های اکوتوریستی استان خوزستان از جمله هورالعظیم، باتلاقها، نیزارها و سواحل زیبای خلیج فارس در جنوب و کوههای بلند و برف ‌گیر در تمامی شمال و شرق جلگه بسیار پست و گرم خوزستان، دورنما و چشم ‌اندازها و اقلیمهای متفاوتی در چهار سوی استان فراهم آورده است.

وی با اشاره به اهمیت به تصویر کشیدن این اقلیمها از ساخت مستند 10 اقلیم خبر داد و گفت: این مستند به کارگردانی حبیب علوانی، طبیعت و جغرافیای خوزستان همراه با حیات وحش آن را به تصویر می ‌کشد.

حیدری با بیان اینکه تولید این مستند سه سال به طول کشیده، افزود: این مستند بلند تلویزیونی 82 دقیقه ای با استفاده از تصویربرداری هوایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این مستند 10 اقلیم استان شامل کوهها، رودخانه‌ ها، دریاچه‌ ها، جنگلها، بیشه ‌ها، تالابها، سواحل، خوریات، جزایر و بیابا‌نهای استان خوزستان به تصویر کشیده شده است.

مستند 10 اقلیم به تهیه کنندگی حبیب علوانی، نویسندگی رضا نوری،گویندگی بهروز رضوی، صدا گذاری، تدوین و تصویربرداری حبیب علوانی تهیه شده است.