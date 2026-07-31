پیکر دو شهید ارتش و سپاه میهمان اجتماع «نحن المنتقمون» کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، موج ۱۵۳ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه پنجشنبه ۹ مردادماه در کرمانشاه برگزار می‌شود و این مراسم امشب حال و هوایی متفاوت خواهد داشت.

این اجتماع بزرگ مردمی از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان آیت‌الله کاشانی کرمانشاه برپا می‌شود و اقشار مختلف مردم برای حضور در آن دعوت شده‌اند.

در این مراسم، پیکر مطهر شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی از دلاورمردان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهید محمدامین رستمی جلیلیان از شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میهمان اجتماع امشب مردم کرمانشاه خواهند بود.

شهید سرهنگ یونس حاجی عزیزی در جریان حملات اخیر آمریکا به کرمانشاه به شهادت رسید و شهید محمدامین رستمی جلیلیان نیز در حین انجام مأموریت مستشاری و در جریان حمله آمریکایی-سعودی به عراق به فیض شهادت نائل آمد.

حضور پیکر مطهر این دو شهید والامقام در اجتماع «نحن المنتقمون»، جلوه‌ای ویژه به این مراسم خواهد بخشید و مردم کرمانشاه با حضور در کنار پیکر شهدا، یاد و نام مدافعان امنیت و عزت کشور را گرامی می‌دارند.

برگزارکنندگان این اجتماع با تأکید بر حضور مردم در صحنه، شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» را محور این برنامه اعلام کرده‌اند.

اجتماع «نحن المنتقمون» با هدف اعلام همبستگی و انسجام مردمی و تجدید عهد با شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود مردم کرمانشاه با حضور گسترده خود، بار دیگر حمایت و همراهی خود با ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

در این مراسم، یاد و خاطره شهدای اخیر نیز گرامی داشته می‌شود و مردم شهیدپرور کرمانشاه با حضور در کنار پیکر مطهر شهیدان یونس حاجی عزیزی و محمدامین رستمی جلیلیان، به مقام شامخ این شهدای والامقام ادای احترام خواهند کرد.