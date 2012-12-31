اوباما خواستار تصویب قانون کنترل سلاح در 2013 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" برای جلوگیری از تکرارا حوادثی همچون حادثه تیراندازی کانکتی کات، از تمام توان خود استفاده خواهد کرد تا قانونی را برای کنترل سلاح و جلوگیری از خشونت های مسلحانه به تصویب برساند.

اوباما در دیدار با خانواده های قربانیان حادثه کانکتی کات که در آن 20 کودک و شش معلم کشته شده بودند، به آنها وعده داد که یکی از اولویت های دولت او تلاش برای کنترل سلاح خواهد بود.

مدافعان طرح کنترل سلاح در آمریکا معتقدند برای آنکه از وقوع چنین خشونت هایی جلوگیری شود به یک قانون فدرال در مورد "ممنوعیت حمل سلاح های مرگبار" نیاز است و در همین رابطه سناتور دموکرات "دایان فین استاین" که در سال 1996 برای تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح های مرگبار تلاش کرده بود در روزهای اخیر بار دیگر تلاش های خود را برای تصویب قانونی مشابهی آغاز کرده است.