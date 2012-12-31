به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ 11/10/91 هیأت نظارت برمطبوعات، 11 نشریه استان قم و 2 پایگاه اطلاع رسانی مجوز فعالیت دریافت کردند که در این بین تعداد 5 دوهفته نامه،2 ماهنامه،1 دو ماهنامه، 2 فصلنامه و 1 سالنامه مجوز انتشار گرفتند.

دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات در این جلسه با انتشار دوهفته‌نامه‌های «اندیشه پاک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمهدی محدث قمی‌زاده»، «بچه‌های جدول» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین کریم شاهی بید گلی»، «رسائل » به صاحب امتیازی «موسسه خبرگزاری رسا» و مدیرمسئولی «محمد مهدی محققی»، «ساعت صفر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسعود پور سید آقایی و «ساغر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسن طاهری» موافقت شد.

همچنین در این جلسه ماهنامه‌های «یم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حامد حجتی رزگی» و «ریسمون» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محسن راسخی» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دوماهنامه « پیام بوستان» به صاحب امتیازی «موسسه بوستان کتاب قم» و مدیرمسئولی «سید محمد کاظم شمس» هم موافقت کرد.

در جلسه امروز همچنین فصلنامه‌های تخصصی «الهیات و هنر» به صاحب امتیازی «موسسه فرهنگی هنری مدرسه اسلامی هنر» و مدیرمسئولی «سید ابوالحسن نواب» و «صنعت همیشه سبز » به صاحب امتیازی «شرکت پرتو چوب گستر» و مدیرمسئولی «مصطفی گلزار» مجوز نشر گرفتند.

در این جلسه با انتشار سالنامه تخصصی «اندیشه ریاضی » به صاحب امتیازی «انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان قم» و مدیرمسئولی «مجید ستاره» و فعالیت پایگاه اطلاع رسانی «بسیج» به صاحب امتیازی «نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین» و مدیرمسئولی «محمدتقی صباغی میانایی» و پایگاه اطلاع رسانی «هموطن سلام» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی آقا محمدی» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر مدیرمسئولی نشریات «الطاهره»، «الوحده»، «الهدی»، «التوحید»، «جامعه شناسی تاریخی»، «zamzam »، «le debat»، «mahjubah» به «مهدی گلجان»، «تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی» به «‌منصور واعظی»، «نیرو» به «محمد پرویزی»، «کوشک» به «عیسی امیدی»، «آفتاب میهن» به «علی رجایی»، «دانش انتظامی» به «علی محبی»، «dialog» به «محمدباقر خرمشاد»، «سیروان» به «مسعود احمدی»، «ندای گیلان» به «ابراهیم بهمنی جلالی»، «مشکوه النور» به «فاطمه سلیمانی دره باقی» و تغییر صاحب امتیازی نشریات «سرخرود» به «موسسه کلبه امید مازرون»، «علوم و تکنولوژی پلیمر» به «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» موافقت شد.