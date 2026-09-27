عیادت وزیر ورزش و جوانان از پیشکسوت کشتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی با حضور در منزل محمدرضا طالقانی، از این پیشکسوت و مدیر باسابقه ورزش کشور که به‌تازگی از ناحیه زانو تحت عمل جراحی قرار گرفته است، عیادت کرد و در جریان روند بهبودی و آخرین وضعیت جسمانی وی قرار گرفت. طالقانی اخیراً به دلیل مشکل زانو تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

در این دیدار، سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و عباس واحدی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان نیز دنیامالی را همراهی کردند.

وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با طالقانی، ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای وی، از سال‌ها حضور و فعالیت این پیشکسوت در ورزش کشور و به‌ویژه کشتی قدردانی کرد. دنیامالی ویژگی‌های شخصیتی طالقانی را الگویی برجسته برای ورزشکاران دانست و برای او آرزوی سلامتی کرد.

طالقانی نیز با تمجید از مدیریت دنیامالی در وزارت ورزش و جوانان، به نتایج به دست آمده از سوی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تا به امروز اشاره و ابراز امیدواری کرد که روند مدال‌آوری ورزش ایران در ناگویا با رشته‌های باقی مانده تداوم داشته باشد.

بر اساس این گزارش، وزیر ورزش و جوانان یک جلد کتاب نفیس نهج البلاغه و یک جلد کتاب «قاسم» به روایت مرتضی سرهنگی را به طالقانی هدیه داد.