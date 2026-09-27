دختر بچه ۵ ساله در حادثه سقوط به چاه آب جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک دختر بچه ۵ ساله به داخل چاه آب در یکی از روستاهای محدوده بندرچارک واقع در شهرستان بندرلنگه به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی بندرچارک به محل اعزام شد و همزمان هماهنگیهای لازم با نیروهای امدادی برای کمک به خارج کردن کودک از چاه انجام گرفت.
صادقی، ادامه داد: کودک پیش از رسیدن آمبولانس توسط افراد حاضر در محل از داخل چاه خارج شد و در مسیر به تیم اورژانس تحویل داده شد که کارشناسان اورژانس پس از تحویل کودک بلافاصله اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.
معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی هرمزگان، بیان کرد: با توجه به وضعیت کودک اقدامات لازم برای باز کردن و حفظ راه هوایی و احیای قلبی ـ ریوی بلافاصله آغاز شد و همزمان کودک برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به نزدیکترین مرکز درمانی مرکز جامع سلامت بندرچارک منتقل شد.
وی تصریح کرد: با وجود تلاشهای انجام شده از سوی افراد حاضر در محل کارشناسان اورژانس و کادر درمان مرکز جامع سلامت بندرچارک متأسفانه اقدامات درمانی مؤثر واقع نشد و این دختر بچه ۵ ساله جان خود را از دست داد.
صادقی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ایمنی کودکان، گفت: کودکان درک کاملی از پیامدهای خطر ندارند و یک لحظه غفلت میتواند آنها را در معرض حادثهای قرار دهد که فرصت جبران آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: چاهها، آبانبارها، استخرها، کانالهای آب و سایر نقاط پرخطر باید بهطور کامل ایمنسازی و دسترسی کودکان به آنها محدود شود.
معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی هرمزگان، خاطرنشان کرد: والدین و خانوادهها نیز لازم است در محیطهای روستایی و مناطقی که چاه یا سایر نقاط پرخطر وجود دارد، نظارت بیشتری بر کودکان داشته باشند و هیچگاه آنها را بدون مراقبت در چنین محیطهایی رها نکنند.
وی در پایان، تأکید کرد: برای یک کودک، فاصله میان یک بازی و یک حادثه ممکن است تنها چند قدم باشد و ایمنسازی محیط و نظارت مستمر، مهمترین اقدام برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است.
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