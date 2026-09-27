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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

دستگیری سه متخلف شکار غیرمجاز در بهاباد

دستگیری سه متخلف شکار غیرمجاز در بهاباد

یزد- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد از دستگیری سه متخلف شکار و صید غیرمجاز و کشف دو قبضه سلاح و لاشه یک قطعه تیهو در مناطق آزاد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، جواد شکوهی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و پایش مناطق آزاد شهرستان بهاباد، سه متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، دو قبضه سلاح، دوربین چشمی، تعدادی فشنگ، یک قبضه چاقو و لاشه یک قطعه تیهو کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی در مناطق آزاد و زیستگاه‌های شهرستان گفت: برخورد با شکار و صید غیرمجاز و حفاظت از حیات وحش با جدیت در دستور کار محیط‌بانان قرار دارد و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

شکوهی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موارد را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6959881

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