دستگیری سه متخلف شکار غیرمجاز در بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، جواد شکوهی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و پایش مناطق آزاد شهرستان بهاباد، سه متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، دو قبضه سلاح، دوربین چشمی، تعدادی فشنگ، یک قبضه چاقو و لاشه یک قطعه تیهو کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد با تأکید بر تداوم گشت‌های حفاظتی در مناطق آزاد و زیستگاه‌های شهرستان گفت: برخورد با شکار و صید غیرمجاز و حفاظت از حیات وحش با جدیت در دستور کار محیط‌بانان قرار دارد و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

شکوهی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موارد را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.