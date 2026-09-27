به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح یکشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با قدردانی از تلاش مجموعه آموزش و پرورش و دستگاههای عضو این شورا اظهار کرد: کردستان سال گذشته با وجود برخی کاستیها در برگزاری جلسات شهرستانی، با پیگیری مجموعههای مسئول توانست رتبه نخست کشور در حوزه سوادآموزی را کسب کند.
وی با اشاره به روند توسعه سوادآموزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: میزان باسوادی در کشور امروز از ۹۸ درصد عبور کرده و این دستاورد حاصل سالها تلاش در نظام آموزشی، دانشگاهها و مجموعههای متولی سوادآموزی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: با وجود پیشرفتهای حاصلشده، هدف باید رسیدن به نقطهای باشد که هیچ فرد آموزشپذیری در کشور و استان بیسواد باقی نماند.
جلوگیری از ورود افراد جدید به چرخه بیسوادی
ورمقانی مهمترین اقدام در این زمینه را جلوگیری از بازتولید بیسوادی دانست و گفت: نباید اجازه دهیم کودکانی که در سن ورود به مدرسه قرار دارند، به هر دلیل از تحصیل بازبمانند و در آینده به جمع افراد بیسواد اضافه شوند.
وی بیان کرد: شناسایی و آموزش افراد بیسواد موجود یک بخش از مأموریت سوادآموزی است، اما بخش مهمتر، شناسایی و رفع عواملی است که زمینه ورود افراد جدید به چرخه بیسوادی را فراهم میکند.
معاون استاندار کردستان با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر سوادآموزی اظهار کرد: در برخی مناطق روستایی مواردی وجود داشته که خانواده یا همسر با حضور فرد در کلاسهای سوادآموزی مخالفت کردهاند و در مواردی نیز افراد به دلیل سن بالا انگیزه کافی برای ادامه آموزش ندارند.
وی افزود: البته تعداد این موارد زیاد نیست، اما باید برای هر یک از این موانع راهکار متناسبی در نظر گرفته شود و افراد آموزشپذیر تحت پوشش برنامههای سوادآموزی قرار گیرند.
همه دستگاهها در شناسایی بیسوادان پای کار بیایند
ورمقانی با تأکید بر اینکه مسئولیت شناسایی افراد بیسواد نباید تنها بر عهده آموزش و پرورش باشد، گفت: همه دستگاهها باید از ظرفیت اطلاعاتی و جامعه هدف خود برای شناسایی افراد بیسواد استفاده کنند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی از طریق سامانه «سیب»، سازمان مدیریت و برنامهریزی از طریق اطلاعات آماری و سرشماری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها هر کدام به بخشی از جامعه دسترسی دارند و میتوانند در شناسایی افراد مشمول کمک کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: جهاد کشاورزی نیز میتواند از ظرفیت واحدهای خدماترسان در روستاها و جامعه کشاورزان برای شناسایی افراد بیسواد استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرایی بسیار گسترده است و اگر این اطلاعات به صورت هماهنگ در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، دسترسی به افراد بیسواد و آموزشپذیر آسانتر خواهد شد.
فرمانداران و بخشداران مسئولیت شهرستانی را جدی بگیرند
ورمقانی با انتقاد از کمتوجهی برخی شهرستانها به برگزاری جلسات سوادآموزی اظهار کرد: قابل قبول نیست که در برخی شهرستانها طی یک سال حتی یک جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی برگزار نشود.
وی افزود: لازم است در جلسه بعدی شورای استان، فرمانداران شهرستانها به صورت وبیناری حضور داشته باشند و گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه سوادآموزی ارائه دهند تا وضعیت هر شهرستان به صورت مشخص بررسی شود.
معاون استاندار کردستان همچنین بر استفاده از ظرفیت بخشداران، دهیاران و شوراهای روستا تأکید کرد و گفت: دهیاران و شوراهای روستا ارتباط مستقیمی با مردم دارند و میتوانند در شناسایی افراد بیسواد نقش مؤثری داشته باشند.
وی اضافه کرد: دبیرخانه شورای سوادآموزی باید ارتباط خود را با بخشداران و شوراهای روستا تقویت کند و از جلسات بخشها و نشستهای دهیاران برای پیشبرد این هدف استفاده شود.
توسعه سوادآموزی مدرسهمحور
ورمقانی مدرسهمحور شدن سوادآموزی را از اقدامات مثبت آموزش و پرورش دانست و گفت: بسیاری از مدارس در ساعات عصر و شب ظرفیت استفاده برای آموزش بزرگسالان را دارند و در صورت وجود متقاضی میتوان از این ظرفیت برای برگزاری کلاسهای سوادآموزی استفاده کرد.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی تأکید کرد و افزود: امروز تقریباً در هر خانوادهای تلفن هوشمند وجود دارد و استفاده از شبکههای اجتماعی گسترش یافته است؛ بنابراین میتوان با برنامهریزی مناسب از این ظرفیت برای آموزش و ترویج سوادآموزی نیز استفاده کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت ایجاد انگیزه برای افراد بیسواد نیز تأکید کرد و گفت: باید برای طراحی مشوقهای مؤثر در مسیر سوادآموزی پیشنهادهایی ارائه شود تا افراد برای شرکت در دورههای آموزشی انگیزه بیشتری پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: صدا و سیما، دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراهای روستا و مجموعههای فرهنگی هر کدام ظرفیتهایی برای ترویج سوادآموزی دارند که باید به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.
ورمقانی در پایان گفت: شایسته نیست در جامعهای با پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران، حتی یک فرد آموزشپذیر بیسواد باقی بماند و باید با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود تلاش کنیم در کردستان، جز افراد آموزشناپذیر، فرد بیسوادی باقی نماند.
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