۵ روستای کیسم آستانه اشرفیه به شبکه آب شرب پایدار متصل شدند

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای محرومیتزدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و با اجرای سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، پروژه توسعه و اصلاح شبکه آب شرب پنج روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی شهید خوشسیرت (کیسم) به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات متوازن استانی بخش محرومیتزدایی سال ۱۴۰۴ اجرا شده است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به اجرای ۸.۵ کیلومتر لولهگذاری در این طرح گفت: عملیات لولهگذاری در روستاهای کیسم بالا، کیسم پایین، کلده، گورابسر کیسم و جادهسر کیسم اجرا و خطوط احداثشده وارد مدار بهرهبرداری شده است.
محبوب تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه، بیش از ۵۵۰ خانوار در روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی کیسم از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
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