به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان زاهدان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح موفق به دستگیری ۱۲۳ سارق، هشت نفر از محکومان و افراد تحت تعقیب متواری، ۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۹۸ معتاد متجاهر شدند.

نوری ادامه داد: در اجرای این طرح، ۷۸ تبعه خارجی غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی همچنین در این مدت ۶ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۶۴ دستگاه خودرو و ۵۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.