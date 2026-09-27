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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

دستگیری ۱۲۳ سارق و جمع‌آوری ۷۸ تبعه غیرمجاز در زاهدان

دستگیری ۱۲۳ سارق و جمع‌آوری ۷۸ تبعه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی زاهدان از اجرای طرح یک‌هفته‌ای ارتقای امنیت اجتماعی و جمع‌آوری ۷۸ تبعه غیرمجاز در کنار دستگیری ۱۲۳ سارق و ۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان زاهدان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح موفق به دستگیری ۱۲۳ سارق، هشت نفر از محکومان و افراد تحت تعقیب متواری، ۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۹۸ معتاد متجاهر شدند.

نوری ادامه داد: در اجرای این طرح، ۷۸ تبعه خارجی غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی همچنین در این مدت ۶ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۶۴ دستگاه خودرو و ۵۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

کد مطلب 6959888

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