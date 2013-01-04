  1. اقتصاد
۱۵ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

بانک مرکزی :

شعب کشیک بانکهای تهران فردا باز است

شعب کشیک بانکهای تهران فردا باز است

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های استان تهران موظف به فعال کردن شعب کشیک خود در روز شنبه در این استان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : براساس تصمیم کمیته کارگروه ملی و کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران همه ادارات ، نهادها ،مدارس ، دانشگاه ها و.... به جز مراکز اورژانس و درمان استان تهران روز شنبه مورخ 16/10/91 تعطیل است .

مطابق مصوبه کارگروه یادشده بانکهای استان تهران موظف شدند نسبت به فعال نمودن شعب کشیک خود اقدام کنند.

شهروندان برای اطلاع از وضعیت کشیک شعبات بانکها می‌توانند به سایت‌های این بانکها مراجعه کنند. به عنوان مثال، بانک تجارت این شعبه را به عنون کشیک در روز شنبه تعیین کرده است.

کد مطلب 1783105

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