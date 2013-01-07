میزان باقیمانده بدهی دنیزلی به باشگاه پرسپولیس اعلام شد

مصطفی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مختلف حقوقی باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از‌‌ آنکه به ترکیه سفر کنیم، دنیزلی حدود 15 درصد از بدهی خود را به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده بود اما در سفری که به ترکیه داشتیم وی حدود 45 درصد دیگر از بدهی خود را پرداخت کرد و قرار شده 40 درصد باقی مانده را نیز تا آخر ماه فوریه پرداخت کند.

وی در همین خصوص افزود: به احتمال فراوان در تاریخ تعیین شده بعدی سفر دیگری به ترکیه برای دریافت 40 درصد باقی مانده بدهی دنیزلی به باشگاه پرسپولیس خواهم داشت.

مشاور حقوقی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص اظهار نظر اخیر رویانیان از سرمربی تیم ملی به کمیته انضباطی فیفا اظهار داشت: این موضوع را از دو جنبه می توان بررسی کرد: 1- از نظر حقوقی و مدیریتی که می توان گفت فیفا حساسیت زیادی نسبت به اظهار نظر فنی سرمربی تیم ملی نسبت به یک باشگاه ندارد. 2- از لحاظ واکنش به عمل غیر متعارف سرمربی تیم ملی.

وی درهمین خصوص افزود: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس حق دارد که نسبت به اظهار نظرها و اعمال غیر مسئولانه ای که باشگاه را تحت الشعاع قرار می دهد واکنش نشان دهد بنابراین در این راستا باشگاه پرسپولیس حق دارد به کمیته انضباطی فیفا شکایت کند هرچند که انتظار رسیدگی به آن را توسط این کمیته نداشته باشیم.

شکری در پاسخ به این پرسش که آیا از کارلوس کی روش به کمیته انضباطی فیفا شکایت خواهید کرد، گفت: نظر مدیرعامل باشگاه بر شکایت از کی روش به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است اما این موضوع هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

وی در خصوص اظهار نظر برخی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس مبنی بر اینکه " وینگو بگوویچ" را دلال ها به باشگاه پرسپولیس آورده اند، گفت: من طی صحبتی که با بگوویچ داشتم او به من گفت که خود گل محمدی طی تماس های متعددی که داشته از من برای حضور در کادر فنی پرسپولیس دعوت به عمل آورده است.

مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در این خصوص تاکید کرد: قرارداد بسیار خوبی از نظر رعایت مسائل حقوقی با این مربی کروات بسته شده و این قرارداد شامل پرداخت مبالغ مالی برای خود قرار داد نبوده و فقط پرداخت حقوق ماهیانه برای وی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: قرار داد وینگو بگوویچ کاملا منطقی و معقول بسته شده و مبلغ آن به گونه ای نیست که توجه دلالان را به خود جلب کند!