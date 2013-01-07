آخرین وضعیت بازنشستگی موسوی و ادامه تحصیل مشایی در تربیت مدرس

این مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازنشستگی میرحسین موسوی در دانشگاه تربیت مدرس، گفت: میرحسین موسوی مدتی پیش تقاضای بازنشستگی خود را در دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرده بود.

وی در پاسخ به این سوال مهر که آیا با این درخواست استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس موافقت شد یا نه، اظهار داشت: بررسی تقاضای بازنشستگی موسوی هم اکنون در اختیار دانشگاه تربیت مدرس نیست و این موضوع به علت گشوده بودن پرونده موسوی در دستگاه قضا باید از این نهاد پیگیری شود.

این منبع آگاه به مهر اعلام کرد: میرحسین موسوی به علت غیبتهایی که داشت وضعیتش به حالت تعلیق درآمد و اخیراً درخواست بازنشستگی خود را مطرح کرده است.

وی همچنین در خصوص برخی اخبار درباره ادامه تحصیل اسفندیار رحیم مشایی در دوره مجازی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل، اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس در فروردین امسال به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرده بود باید طی زمانهای اعلام شده نسبت به ارائه مدارک تحصیلی خود اقدام کنند، در غیراینصورت ادامه تحصیلشان کان لم یکن خواهد شد.

به گفته این منبع آگاه، مشایی در تاریخ مقرر مدارک خود را تحویل نداد بنابراین طبق قانون، ادامه تحصیلش کان لم یکن شد.