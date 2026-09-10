به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، در پیامی خطاب به مردم استان اظهار کرد: خدمت در قاموس سربازی، بیش از آنکه ماندن در یک جایگاه باشد، پذیرفتن امانتی است که انسان را به ادای تکلیف فرا می‌خواند؛ امانتی که با تغییر مأموریت پایان نمی‌یابد و هر سنگر، امتداد همان عهدی است که سرباز با خدا و آرمان‌های خویش بسته است.

وی در ادامه این پیام آورده است: آنچه برای انسان ماندگار می‌ماند، نه عنوان و جایگاه، بلکه توفیق خدمت صادقانه و خاطره‌ای است که از روزهای مسئولیت در ذهن و جان او بر جای می‌ماند.

مهدوی افزود: برای اینجانب نیز حضور در استان خراسان جنوبی تنها یک مأموریت سازمانی نبود، بلکه توفیق همراهی با مردمی بود که ایمان، نجابت و بزرگواری‌شان، این سال‌ها را به بخشی ماندگار از زندگی و سربازی‌ام بدل کرد.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: در این مسیر، همراهی و اعتماد مردم، مساعدت مدیران و مسئولان، حمایت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، هدایت علما و روحانیون و همراهی پاسداران و بسیجیان، سرمایه‌ای بود که هرگز از یاد نخواهد رفت.

وی بیان کرد: اینک که حسب تکلیف، ادامه مأموریت در سنگری دیگر رقم خورده است، با کوله‌باری از خاطرات این سال‌ها از مردم شریف استان خراسان جنوبی قدردانی می‌کنم؛ با این باور که پایان یک مأموریت، پایان عهد خدمت نیست و سرباز انقلاب، هرجا که تکلیف او را فراخواند، همان‌جا را خانه خدمت خویش می‌داند.

افق‌های روشن پیش روی خراسان جنوبی

مهدوی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی گفت: امروز این استان در مسیر توسعه و تعالی، افق‌های روشن و فرصت‌های ارزشمندی پیش روی خود دارد.

وی افزود: باور دارم همدلی و هم‌افزایی مردم و مسئولان، وحدت و یکپارچگی اراده‌ها و بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های این سرزمین می‌تواند این حرکت را به سوی قله‌های بلند پیشرفت و سعادت رهنمون سازد.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: آرزوی قلبی من، سربلندی روزافزون این استان و مردمانی است که خود را همواره فرزند آنان دانسته‌ام.

طلب حلالیت از مردم خراسان جنوبی

وی در پایان پیام خود خطاب به مردم استان اظهار کرد: از محضر یکایک مردم شریف استان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، مدیران و مسئولان و همه عزیزانی که در این سال‌ها به هر نحو با اینجانب همراه بوده‌اند، طلب حلالیت و بخشش دارم.

مهدوی افزود: اگر در ادای این امانت، قصوری از من سر زده، حقی فروگذار مانده یا نتوانسته‌ام چنان‌که شایسته این مردم بزرگوار است، حق خدمت را به جا آورم، کریمانه بر من ببخشایید و حلالم کنید.

وی ادامه داد: من از این دیار می‌روم، اما به عنوان فرزند این سرزمین، سربلندی آن را همچنان آرزوی خویش و دعای خیر شما را سرمایه ادامه راه می‌دانم.

فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان خطاب به مردم استان گفت: در جوار ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) دعاگوی شما و نائب‌الزیاره مردم شریف استان خواهم بود و عزت، آرامش و آینده روشن این سرزمین را از آن آستان قدسی مسئلت خواهم کرد.