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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

الجزایر حریم هوایی خود را به روی امارات بست

الجزایر حریم هوایی خود را به روی امارات بست

کشور الجزایر در ادامه اقدامات علیه امارات حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای این کشور بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع الجزایر اعلام کرد در پی قطع روابط دیپلماتیک با امارات، حریم هوایی این کشور از بامداد ۱۱ سپتامبر به روی تمامی هواپیماهای غیرنظامی و نظامی ثبت‌شده در امارات بسته خواهد شد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع الجزایر، این تصمیم از ساعت ۰۰:۰۰ روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود و شامل پروازهای هواپیماهای اماراتی به مقصد الجزایر و بالعکس خواهد بود.

با این حال، پروازهای تجاری غیرنظامی امارات که از فرودگاه بین‌المللی هواری بومدین الجزیره وارد یا از آن خارج می‌شوند، از این ممنوعیت مستثنی شده‌اند و طبق بیانیه وزارت دفاع الجزیره، تا پایان قرارداد فعلی در پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهند داشت.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که الجزایر امروز روابط دیپلماتیک خود با امارات را قطع کرد. رویترز گزارش داده است الجزایر ابوظبی را به انجام اقدامات «تحریک‌آمیز یا خصمانه» متهم کرده است.

کد مطلب 6943488

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بفرمایید این هم از تفرقه در جهان عرب. چه باحال

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