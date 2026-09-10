به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه چوپانی، معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها، با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی برای همه دانش‌آموزان باید با امید، انگیزه و فرصت برابر برای یادگیری همراه باشد. یکی از دغدغه‌های مهم ما، کمک به دانش‌آموزانی است که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، با محدودیت در تأمین ملزومات تحصیلی مواجه هستند و توان تهیه لوازم‌التحریر ندارند.

وی افزود: در همین راستا، قرارگاه محرومیت‌زدایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار، با کمک خیرین و نیکوکاران اقدام به برپایی رزمایش اهدای ۳۰۰۰ پک تحصیلی داشت که به دنبال اجرای این رزمایش بخشی از نیازهای تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار تهیه شد.

چوپانی با بیان اینکه این اقدام بخشی از رویکرد بنیاد در حوزه محرومیت‌زدایی و حمایت از اقشار نیازمند است، تصریح کرد: تلاش ما این است که حمایت از دانش‌آموزان صرفاً به توزیع اقلام تحصیلی محدود نشود، بلکه با ایجاد زمینه مناسب برای ادامه تحصیل، به تقویت امید، انگیزه و اعتمادبه‌نفس این عزیزان نیز کمک کنیم.

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها ادامه داد:با اجرای این رزمایش علاوه بر دانش‌آموزان نیازمند استان تهران، تعداد ۳۰۰۰ پک تحصیلی هم در میان دانش‌آموزان استان‌های کم‌برخوردار کشور همانند استان های کردستان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کهگیلویه وبویر احمد، کرمانشاه و.... توزیع خواهد شد.

وی افزود: ارزش ریالی هرپک ۳۰ میلیون ریال معادل ۳ میلیون تومان است، هدف از اجرای این رزمایش این است تا در آستانه سال تحصیلی جدید، بخشی از نیازهای این دانش‌آموزان تأمین و خانواده‌هایشان از این بابت حمایت شوند. البته اهدا پک های تحصیلی را از ابتدای شهریور ماه شروع کردیم و همچنان ادامه خواهد داشت.

چوپانی ضمن قدردانی از خیرین، نیکوکاران، حامیان و مجموعه‌هایی که در اجرای این طرح مشارکت دارند، گفت: اقدامات محرومیت‌زدایی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که با مشارکت عمومی و همدلی همه بخش‌های جامعه همراه شود. هر کمک، هر همراهی و هر قدمی که برای آینده یک دانش‌آموز برداشته می‌شود، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده این سرزمین است.

معاون اجرایی بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و داشتن فرصت برابر برای ساختن آینده خود محروم نماند. امید داریم با تداوم این مسیر و افزایش مشارکت خیرین و نیکوکاران، بتوانیم دامنه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند را در سراسر کشور گسترش دهیم.