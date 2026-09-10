حجت الاسلام اصلانی: دشمن به دنبال خسته کردن ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی اصلانی، شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای کومله با اشاره به جایگاه شهدا اظهار کرد: کامیابترین انسانها شهدا هستند؛ چراکه وقتی به شهادت میرسند، رجعت میکنند و در زمان حیات امام زمان (عج) و دوران حکومت ایشان زندگی خواهند کرد.
شهدا اهل «زندگانی» هستند
وی با اشاره به تعبیر آیتالله بهجت (ره) درباره تفاوت «زندهمانی» و «زندگانی» تاکید کرد: ما زندهمانی داریم، اما معلوم نیست زندگانی داشته باشیم؛ بسیاری از انسانها فقط دست و پا میزنند، نفس میکشند، چیزی میخورند و زندگی را میگذرانند.
حجت الاسلام اصلانی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین (ع) درباره حیات دنیا محور برخی انسانها بیان کرد: بعضی افراد زندگیشان در یک دور باطل خلاصه میشود، اما شهدا اهل زندگانی هستند.
شهادت؛ تجارتی که شهید تمام داشتههایش را میدهد
معاون تبیین و گفتمانسازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه خداوند برای شهید سنگ تمام میگذارد، تصریح کرد: شهید هرچه داشته داده است و خداوند نیز تمام داشتههای خود را به او میدهد؛ این یک تجارت است و شهادت، مرگ تاجران است.
وی ادامه داد: شهید در مقام اخروی خود حتی التماس میکند که اجازه دهند دیگران را شفاعت کند؛ میگوید بگذارید برادرم، بچه محل و همشهریام را شفاعت کنم.
شهادت یک موهبت الهی برای ملتهاست
حجت الاسلام اصلانی با تأکید بر اینکه شهادت تنها یک مقام فردی نیست، گفت: اساساً شهادت یک موهبت الهی است. خداوند به هر ملتی شهادت نمیدهد؛ وقتی از میان یک محله، شهر یا ملت، شهیدی را انتخاب میکند، این ملت از موهبت شهادت برخوردار شده است.
وی افزود: شهادت بزرگترین شانسی است که خدای متعال برای بقا به یک ملت هدیه میکند. وقتی خداوند بخواهد ملتی را پیروز کند، مقدمات این پیروزی را با شهادت ایجاد میکند.
شهدا مانع گمکردن مسیر و خستگی ملتها میشوند
معاون تبیین و گفتمانسازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به نقش شهدا در مسیر حرکت ملت ایران بیان کرد: وقتی خداوند به یک ملت شهادت میدهد، شهید عنایت میکند و محبت شهدا را در دل مردم میگذارد، دو آسیب بزرگ را از آن ملت میگیرد؛ یکی اینکه راه را گم نکنند و دیگری اینکه در مسیر حرکت کم نیاورند و خسته نشوند.
حجت الاسلام اصلانی با اشاره به سابقه مبارزات ملت ایران اظهار کرد: ملت ایران سالهاست یک مسیر را انتخاب کرده است؛ اگر بخواهیم از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شروع کنیم و حتی عقبتر برویم، مردم ایران در مقاطع مختلف قیام کردهاند، زمین خوردهاند و دوباره بلند شدهاند تا به مقطع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ رسیدهاند.
وی افزود: ملتی که این مسیر را انتخاب کرده، در ادامه باید مراقب دو چیز باشد؛ مسیر را گم نکند و خستگی به سراغش نیاید.
ایران وارد مرحله «جنگ ارادهها» شده است
حجت الاسلام اصلانی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: ما از لایههای مختلف جنگ عبور کردهایم و به مرحله آخر، یعنی جنگ ارادهها رسیدهایم.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب جنگ ارادهها را به زیبایی تعریف کردهاند، افزود: در جنگ ارادهها، هر کس زودتر خسته شود شکست خورده است. آمریکاییها فشار میآورند تا ملت ایران خسته شود، اما نشانه این است که خستگی آمریکاییها بیشتر شده و ملت ایران محکم ایستاده و حرکت میکند.
ایمان، امید و اتحاد؛ سرمایههای ملت ایران در جنگ ارادهها
معاون تبیین و گفتمانسازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: امروز مسئله فقط موضوع هستهای نیست؛ قصه، قصه جنگ تابآوری است.
حجت الاسلام اصلانی خاطرنشان کرد: اگر ملت ایران بتواند شش مؤلفه را حفظ کند، پیروز است و اگر دشمن بتواند این شش مؤلفه را از ملت ایران بگیرد، ملت ایران شکست خواهد خورد.
وی این شش مؤلفه را «ایمان، امید، آگاهی، اعتماد، اراده و اتحاد» عنوان کرد و افزود: تمام قدرت ملت ایران در همین شش مؤلفه است و اگر ملت ایران تاکنون پیروز شده، به این دلیل است که توانسته این شش مؤلفه را حفظ کند و اگر دشمن تاکنون شکست خورده، نتوانسته این شش مؤلفه را از ملت ایران بگیرد.
یاد شهدا مسیر ملت ایران را حفظ میکند
حجت الاسلام اصلانی با تأکید بر اهمیت یاد شهدا اذعان کرد: نفس شهدا و یاد شهدا بهشدت برای مفید است. باید این شش مؤلفه را حفظ کنیم و انشاءالله این انقلاب و این امانت با دعای شهدا به امام زمان (عج) برسد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برای شهدا طلب رحمت و رضوان الهی کرد و با عرض سلام به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از حاضران خواست در شب جمعه یاد شهدا را گرامی بدارند.
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