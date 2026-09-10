به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عبدالهی در جریان بازدید از جایگاه‌های عرضه سوخت در بیرجند اظهار کرد: مردم شریف ایران اسلامی و به‌ویژه شهروندان خراسان جنوبی شایسته تکریم و دریافت خدمات بدون تأخیر و معطلی هستند.

وی با اشاره به تشکیل صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت مرکز استان افزود: عوامل متعددی می‌تواند در ایجاد این وضعیت دخیل باشد که هر یک به صورت جداگانه در حال رصد، پایش و بررسی است تا برای آن چاره‌اندیشی شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم، کافی نبودن تعداد جایگاه‌ها و همچنین متناسب نبودن تعداد کارکنان و کارت‌های سوخت موجود در جایگاه‌ها با میزان مراجعه‌کنندگان است.

شناسایی مصرف‌های غیرمتعارف سوخت

عبدالهی با اشاره به گزارش دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بیان کرد: قاطبه افرادی که در این صف‌ها حضور دارند، مردم شریف و شهروندانی هستند که شایسته دریافت سوخت و خدمات‌رسانی مناسب هستند، اما در این میان عده معدودی نیز با هدف سودجویی و انتفاع غیرمجاز در صف‌ها قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: فهرست خودروهای دریافت‌کننده سوخت دریافت و بررسی شده و مشخص شده است برخی خودروها طی یک ماه حدود ۴۵۰ لیتر سوخت آزاد دریافت کرده‌اند؛ در حالی که ۱۵۰ لیتر نیز سهمیه سوخت داشته‌اند که این میزان مصرف، غیرمتعارف است.

عبدالهی گفت: به این افراد دیگر سوخت تعلق نخواهد گرفت و موضوع از طریق مراجع انتظامی نیز در حال پیگیری است تا در صورت حضور این افراد در صف جایگاه‌ها، شناسایی و از صف خارج شوند و حقوق مردم تضییع نشود.

سوءاستفاده از کارت سوخت خودروهای بنگاه‌ها

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی یکی دیگر از موارد مورد بررسی را سوءاستفاده از کارت سوخت خودروهای موجود در بنگاه‌های معاملات خودرو عنوان کرد و افزود: برخی بنگاه‌داران، با وجود اینکه خودروها نزد آنان به امانت قرار دارد، کارت سوخت این خودروها را در اختیار یا اجاره اشخاص سودجو قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد با استفاده از کارت‌های مذکور در صف‌های سوخت حاضر شده و از این طریق منفعت نامناسب و غیرمجاز کسب می‌کنند.

عبدالهی تأکید کرد: باید تدابیر مقتضی برای جلوگیری از معطلی مردم و تشکیل صف‌های طولانی اتخاذ شود و دستگاه‌های مسئول نیز در روزهای آتی برای ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از تداوم این صف‌ها چاره‌اندیشی خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که مردم برای دریافت سوخت زمان طولانی در صف‌ها معطل نشوند و امکان بهره‌مندی عادلانه شهروندان از خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت فراهم شود.