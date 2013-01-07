قاچاقچیان لوازم آرایشی و بهداشتی در خیابان ستارخان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا جوانمرد از دستگیری پنج قاچاقچی لوازم آرایشی و بهداشتی در محدوده ستارخان خبر داد و افزود: در بازرسی از خودروی متهمان تعداد قابل توجهی اسپریهای خوش بو کننده و رنگ موی غیر مجاز کشف شد.

وی بیان داشت: مأموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هنگام گشتزنی در خیابان ستارخان متوجه می شوند که محموله یک خودروی وانت روی زمین ریخته و بخشی از خیابان را مسدود کرده که این اتفاق باعث ترافیک در محدوده مذکور شده است.

سرهنگ جوانمرد ادامه داد: بر این اساس مأموران راهنمایی و رانندگی به سمت راننده و چهار کارگر همراهش که در حال جمع آوری کارتنهای ریخته شده روی زمین بودند، رفته و اقدام به روانسازی ترافیک و تردد خودروهای دیگر در محل می کند.

وی عنوان داشت: نکته ای که توجه مأمور راهنمایی و رانندگی را جلب می کند، محصولات آرایشی و بهداشتی ریخته شده روی زمین و همچنین رفتارهای مشکوک این پنج نفر بود که بر این اساس با بیسیم موضوع را به مأموران کلانتری 118 ستارخان گزارش داده و تیم های عملیاتی این کلانتری در محل حاضر شدند.

سرکلانتر دوم اضافه کرد: با رسیدن مأموران انتظامی راننده و همراهان وی سعی داشتند که اقلام ریخته شده روی زمین را رها کرده و با خودرو از محل دور شوند که با سرعت عمل مأموران موفق به این کار نشده و هر پنج نفر بازداشت شدند.

وی عنوان داشت: زمانی که مأموران بارنامه و مدارک اجناس بار وانت را درخواست می کنند مظنونان به اظهارات ضد و نقیض پرداخته و عنوان می دارند که بارنامه را گم کرده اند که این امر ظن مأموران را به یقین بدل ساخته و با هماهنگیهای انجام شده خودرو و هر پنج مظنون به کلانتری 118 ستارخان منتقل می شوند.

سرهنگ جوانمرد افزود: در کلانتری راننده خودرو اقرار کرد که این اجناس قاچاق است و وی به همراه چهار نفر از همدستانش اقدام به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی مذکور کرده اند که بر اثر حادثه اجناس در خیابان ستارخان واژگون و منجر به بازداشت آنها شده است.

گفتنی است، در بازرسی از قسمت بار وانت، تعدادی لوازم آرایشی و بهداشتی با بسته بندیهای غیر بهداشتی کشف و ضبط شد که در میان آنها 148 بسته 24 تایی اسپری خوش بو کننده و 200 عدد رنگ موی غیر مجاز نیز مشاهده می شد.

کیف قاپ به 50 فقره سرقت اعتراف کرد

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک کیف قاپ در محدوده جامی خبر داد و گفت: این متهم که با کمک رسانی شهروندان دستگیر شده بود در بازجوییهای انجام شده به 50 فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ محسن خانچرلی افزود: یکی از شهروندان هنگام تردد در کنار خیابان و در حال مکالمه با تلفن همراه خود بود که از سوی دو موتورسوار کیف قاپ مورد حمله قرار گرفته و یکی از موتورسواران تلفن همراه وی را به سرقت می برد.

وی عنوان کرد: در همین زمان تعدادی از رهگذران و شهروندان که در محل حاضر بودند متوجه موضوع شده و فردی را که پیاده تلفن همراه این زن شهروند را ربوده بود، دستگیر می کنند، اما تعقیب آنها برای دستگیر کردن موتورسوار همدست وی به نتیجه نمی رسد و او موفق به فرار می شود.

سرهنگ خانچرلی ادامه داد: دقایقی بعد یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس گرفته و موضوع را بیان می کند که دقایقی بعد مأموران کلانتری جامی در محل حاضر و سارق را که مردم دستگیر کرده بودند، بازداشت به همراه مالباخته و چند تن از شهروندان شاهد به کلانتری منتقل می کند.

وی تصریح کرد: در کلانتری دو تن از شهروندان که سارق را گرفتار کرده بودند به مأموران می گویند که هنگام تردد در محل متوجه سارقان شده و درست زمانی که یکی از آنها می خواسته تلفن همراه این زن را به سرقت ببرد او را دستگیر کرده اند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: متعاقب آن این زن مالباخته به مأموران ماجرا را توضیح داده به از سارق شکایت می کند که پس از بازرسی بدنی از سارق تلفن همراه وی کشف و پس از صورتجلسه به وی بازپس داده شد.

وی اظهار داشت: متعاقب آن متهم به سرقت مورد بازجویی قرار گرفت که طی آن اقرار کرد که با همدستی دوستش اقدام به سرقت تلفن همراه شاکی کرده ولی از سوی شهروندان و رهگذران گرفتار شده و به کلانتری منتقل شده است.

سرهنگ خانچرلی افزود: در تحقیقات تکمیلی از متهم وی به 50 فقره سرقت کیف قاپی و موبایل قاپی اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی و دستگیری همدستش به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

وی در پایان ضمن هشدار به شهروندان در خصوص سرقتهای کیف قاپی و موبایل قاپی گفت: شهروندان باید دقت داشته باشند که هنگام تردد در خیابان از مکالمه با تلفن همراه پرهیز کرده و در صورتی نیاز به محلی مطمئن رفته و در حالت سکون و آرامش به گفتگو بپردازند، چراکه هنگام راه رفتن خصوصا در جهت موافق مسیر تردد خودروها این امکان وجود دارد که سارقان با قاپیدن کیف و یا تلفن همراه آنها اقدام به فرار کنند.

سارق منزل هنگام ربودن نرده های راه پله ها شناسایی و بازداشت شد

رئیس کلانتری 134 شهرک غرب از دستگیری یک سارق منزل در محدوده ایران زمین خبر داد و گفت: این سارق هنگام سرقت نرده های راه پله یک مجتمع مسکونی بازداشت شد.

سرهنگ مهرزاد بیژن نیا افزود: یکی از ساکنان یک واحد مسکونی متوجه حضور سارقی در مجتمع شده و با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس گرفته موضوع را اطلاع می دهد.

وی عنوان داشت: بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری 134 به محل اعزام و ضمن بررسی اطراف محل وارد ساختمان شده و برای بازداشت سارق یا سارقان اقدامات خود را آغاز می کنند.

سرهنگ بیژن نیا ادامه داد: در همین زمان مأموران فردی نقاب دار را مشاهده می کنند که در حال انتقال نرده های راه پله این مجتمع است و درست زمانی که با مشاهده مأموران سعی در فرار داشت، بازداشت و به کلانتری منتقل شد.

وی بیان کرد: این متهم که "محمد ابراهیم" نام داشت در کلانتری عنوان داشت که کارگر است و برای تعمیرات ساختمان اقدام به انتقال نرده ها کرده است، اما با توجه به اظهارات مدیر ساختمان که به کلانتری دعوت شده بود و همچنین بررسی مأموران مشخص شده که این فرد دروغ گفته و سارقی بیش نیست.

سرهنگ بیژن نیا افزود: با این تفاسیر بازجویی وارد مرحله ای جدید شده و متهم مذکور در اعتراف های خود اقرار کرد که با پرسه زنی در محدوده مذکور اقدام به سرقت از مجتمع های مسکونی کرده و تا کنون دو باز نیز به اتهام سرقت بازداشت شده است.

گفتنی است، این متهم پس از تکمیل پرونده راهی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ شد.

سارق موتورسیکلت هنگام فرار بازداشت شد

کلانتر 120 سیدخندان از دستگیری یک سارق موتورسیکلت در محدوده شریعتی، خبر داد و گفت: این متهم هنگام فرار با موتورسیکلت مسروقه شناسایی و بازداشت شد.

سرگرد حسن نورآبادی افزود: مأموران گشت انتظامی گشت 110 این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده مذکور به یک موتورسوار مشکوک و مشخصات وسیله نقلیه وی را از مرکز کنترل پلیس استعلام می کنند.

وی عنوان کرد: با استعلام مشخصات موتورسیکلت مذکور مشخص شد که این وسیله نقلیه چند روز پیش از محدوده تهرانپارس به سرقت رفته است و در حال حاضر پرونده ای در این خصوص در کلانتری مفتوح است.

سرگرد نورآبادی ادامه داد: بر همین اساس مأموران گشت انتظامی این کلانتری برای دستگیری سارق این وسیله نقلیه وارد عمل شده و متهم را دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متهم بازداشت و در بازرسی بدنی از وی که "مجتهد" نام داشت یک قبضه چاقو کشف و ضبط که به همراه متهم به کلانتری منتقل شد.

کلانتر 120 سیدخندان یادآور شد: متهم در کلانتری به جرم خود مبنی بر سرقت موتورسیکلت اعتراف کرده و اعلام داشت که با این طریق اقدام به کیف قاپی در محدوده های شرق تهران می کرده است که متعاقب آن ضمن تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شده و وسیله نقلیه مسروقه تا انجام مراحل اداری و شناسایی مالباخته به پارکینگ منتقل شد.

بازداشت هشت کیف قاپ در طرح امنیت محله محور

رئیس کلانتری 107 فلسطین از اجرای طرح برخورد با کیف قاپان در قالب طرح امنیت محله محور خبر داد و گفت: طی طرح انجام شده در روز گذشته 17 دی ماه، هشت سارق کیف قاپ با موتورسیکلتهای مسروقه شناسایی و بازداشت شدند.

سرهنگ منصور حمیدوند افزود: طی طرح انجام شده در مناطقی همچون طالقانی، ولیعصر(عج) و کریمخان هشت سارق کیف قاپ با موتورسیکلتهای مسروقه شناسایی و بازداشت شدند و در راستای اجرای تدابیر رئیس پلیس تهران بزرگ و بنابر درخواست شهروندان مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور، طرح برخورد با کیف قاپان و سارقان موتورسیکلت در محدوده های فوق صورت گرفت که طی آن این هشت متهم شناسایی و بازداشت شدند.

وی عنوان داشت: در این اقدام مأموران با اجرای طرحهای ایست و بازرسی موتورسواران متخلف را که پلاکهای وسیله نقلیه خود را مخدوش کرده بودند، متوقف کرده و ضمن بررسی مدارک و اسناد شناسایی و مالکیت موتورسیکلتهایشان، سوابق آنها را استعلام کرده که در صورت وجود سوابقی چون سرقت و زورگیری آنها را بازداشت و به کلانتری منتقل می کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بررسی انجام شده در خصوص وسایل نقلیه آنها مشخص شد که تعدادی شکایت در مورد کیف قاپی و زورگیری با وسیله نقلیه انجام شده در کلانتری های این محدوده موجود است که بنابر تصمیم گیریهای انتظامی هر هشت نفر برای تحقیقات و بازجویی به کلانتری منتقل شدند.

گفتنی است، هر هشت متهم در کلانتری به جرایم خود مبنی بر کیف قاپی و زورگیری اعتراف و به همراه پرونده هایشان به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.