برخورد با رانندگانی که الکل مصرف کرده اند/ توقیف شوتی ها در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

سواری حامل بار قاچاق در تهران توقیف شد

سرهنگ علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: مأموران انتظامی" اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز " این پلیس در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا در ایام نوروز و لزوم برخورد با خودروهای تندرو موسوم به شوتی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در سطح شهر به یک دستگاه خودروی سواری تند رو در خیابان "مولوی" مشکوک شدند و با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند.

وی بیان داشت: مأموران خودرو را متوقف و در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۴۶۰ عدد شلوار زنانه قاچاق فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران افزود: مأموران در این رابطه راننده خودرو را دستگیر و کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳ میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد تصریح کرد: پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت عمومی برای هموطنان عزیز در تمامی ساعات شبانه روز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

سارق موتورسیکلت در دام پلیس

سرهنگ رسول بهرامی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: عملیات کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن حین گشت زنی در این محله به موتورسواری که یک دستگاه موتورسیکلت با پلاک مخدوش را برای تعمیر به تعمیرگاه انتقال داده بود، مشکوک می‌شوند.

وی با بیان اینکه مأموران برای بررسی بیشتر به متهم مراجعه کردند افزود: متهم به محض مشاهده مأموران قصد متواری شدن از محل را داشته که با درایت مأموران دستگیر می‌شود و در استعلام پلاک موتورسیکلت مشخص می‌شود موتورسیکلت روز گذشته از شهرک قدس سرقت شده است.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۳۸ ساله در تحقیقات اولیه پلیسی به سرقت موتورسیکلت معترف و در ادامه بررسی‌های پلیسی مالک موتورسیکلت شناسایی و به کلانتری دعوت شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه متهم دارای سابقه سرقت و تحمل حبس در زندان بوده در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.

هیچ نقطه امنی برای مجرمان، اراذل و اوباش و سارقان نخواهیم گذاشت



سردار حسین رحیمی در دهمین جلسه قرارگاه نوروزی با اشاره به اینکه با توان و تلاشی مضاعف در تعطیلات نوروزی امنیت و آرامش شهروندان را تأمین خواهیم کرد، بیان داشت: هیچ نقطه امنی برای مجرمان، اراذل و اوباش و سارقان در پایتخت نباید وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم جمع آوری معتادان متجاهر، عنوان داشت: در ایام تعطیلات نوروزی با توجه به خالی بودن بسیاری از منازل، همچنانکه بارها عنوان شده است کلیه اثاث کشی‌ها در این ایام می‌بایست با هماهنگی کلانتری محل انجام شود و افرادی که قصد اثاث کشی دارند باید فرم مربوطه را از کلانتری تحویل بگیرند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به برخورد با رانندگان پر خطر، بیان داشت: بطور جد با رانندگانی که تست الکل آن‌ها مثبت شود برخورد خواهد شد؛ چرا که اینگونه افراد با ندانم کاری و لاقیدی خود، سلامت خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان گرامی خط قرمز ما می‌باشد و اجازه نخواهیم داد کسی امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازد، گفت: در تعطیلات نوروزی با تلاشی مضاعف و با گشت‌های محسوس و نامحسوس تلاش خواهیم کرد که امنیت و آرامش شهروندان را تأمین کنیم.

وی افزود: در طول ایام نوروز بیش از ۱۱۰ ایستگاه ایست و بازرسی در جای جای شهر داریم و بیش از چند هزار گشت خودرویی، موتوری و پیاده بطور ۲۴ ساعته فعال خواهند بود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه شهر را برای مجرمان نا امن خواهیم کرد، عنوان داشت: در این ایام تمرکز ما در پلیس پایتخت بر کشف جرم و دستگیری مجرمان است و همه تلاش خود را بکار خواهیم بست.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ما حافظ امنیت و آرامش مردم هستیم، خاطرنشان کرد: به طور حتم دعای خیر مردم بدرقه راه خدمتگزارانشان در انتظامی کل کشور خواهد بود.

وی افزود: ایجاد امنیت و آرامش شهروندان را وظیفه خود می‌دانیم و هرچه امکانات داریم را برای این مهم پای کار آورده‌ایم.

سردار رحیمی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی بیان داشت: حتماً باید تکریم شهروندی در دستور کار همه مأموران باشد و حتی با مجرمان نیز باید برابر قانون برخورد شود.

سرقت منزل توسط نگهبان همسایه

سرهنگ محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در محله چیتگر تیمی از مأموران عملیات کلانتری چیتگر برای بررسی موضوع سریعاً در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه در بررسی به عمل آمده و اظهارات مال باخته مشخص شد، مال باخته چند روزی به سفر رفته و پس از مراجعه به منزل متوجه سرقت منزل خود شده است افزود: با بررسی و تحقیقات پلیسی به وجود مسیری از ساختمان نیمه کاره به داخل ساختمان پی بردند و در بررسی ساختمان نیمه کاره تعدادی از لوازم سرقت شده را از داخل اتاق نگهبان ساختمان کشف کردند.

جانشین پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۳۵ ساله که نگهبان ساختمان بوده و با وجود ادله و شواهد و تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی و سرقت منزل مال باخته معترف شد و کارشناسان ارزش اموال سرقت شده را یک میلیارد ریال محاسبه کردند.

سرهنگ طرهانی با اشاره به اینکه متهم دارای سابقه سرقت و تحمل حبس در زندان بوده در پایان خاطر نشان کرد: پرونده متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

سارق سابقه دار محله ستارخان دستگیر شد

سرهنگ ارسلان قاسم زاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران عملیات کلانتری ستارخان با توجه به ایام تعطیلاتی نوروز به صورت ویژه در حال گشت زنی و پیشگیری از سرقت در محله ستارخان بودند که به یکی از سارقان سابقه دار محله ستارخان که در حال تردد بوده مشکوک می‌شوند.

وی با بیان اینکه مأموران متهم را زیر نظر گرفته و مشاهده می‌کنند وی سوار بر یک دشتگه خودروی سواری پراید می‌شود افزود: برای بررسی بیشتر به متهم مراجعه که متهم قصد فرار داشته که سریعاً خودرو را متوقف و متهم دستگیر می‌شود و در بررسی پلاک خودرو مشخص شد خودرو سرقتی است.

معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: در بازرسی اولیه از متهم آلات و ادوات سرقت از جمله انواع سوئیچ خودرو کشف و متهم ۳۷ ساله در تحقیقات اولیه پلیسی به بزه انتسابی و سرقت خودرو معترف شد.

سرهنگ قاسم زاده با اشاره به اینکه مالک خودرو در ادامه تحقیقات پلیسی شناسایی شد در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر جهت کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.