5 شهر جدید به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری –مصوب 1362- با چند تغییر در جغرافیای استان چهار محال و بختیاری موافقت کرد که بر این اساس، روستای گوجان از توابع دهستان میزدج علیا بخش مرکزی شهرستان فارسان استان چهار محال و بختیاری به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوجان شناخته می شود.

همچنین روستای چلیچه از توابع دهستان میزدج سفلی بخش جونقان شهرستان فارسان به شهر تبدیل و به عنوان شهر چلیچه شناخته می شود.

بر اساس این مصوبه، روستای کاج از توابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان اردل به شهر تبدیل و به عنوان شهر کاج شناخته می شود.

بر این اساس، روستای دشتک از توابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان اردل به شهر تبدیل و به عنوان شهر دشتک و روستای سرخون مرکز بخش میانکوه شهرستان اردل پس از ادغام با روستاهای سرخون سفلی و سرخون قیصری به شهر تبدیل و به عنوان شهر سرخون شناخته می شود.

همچنین نام بخش طلایه از توابع شهرستان لردگان به رودشت تغییر می یابد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

