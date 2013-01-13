پیوستن 14 عضو طالبان به پروسه صلح/ اعلام رویکرد جدید طالبان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رئیس پلیس ولایت بغلان گفت: 14 عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به پروسه صلح در 160 کیلومتری شمال شهر کابل پیوستند.

این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. گفته می شود که در یکسال گذشته حدود 4 هزار عضو طالبان به پروسه صلح پیوستند.

خبر دیگر اینکه ناتو امروز یکشنبه اعلام کرد که در عملیات نیروهای افغانی و ایساف در منطقه نادعلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان یکی از سرکردگان طالبان بازداشت شد.

در این بیانیه به هویت فرد بازداشت شده اشاره نشده اما گفته می شود که وی مواد منفجره را در اختیار اعضای طالبان در 555 کیلومتری شهر کابل قرار داده است.

در همین حال طابان پاکستان اعلام کرد که حملات خود را به ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی متوقف کرده و به جای آن حملات خود را معطوف نیروهای ناتو را در افغانستان می کند.

بر اساس این گزارش هزاران نفر از سربازان پاکستانی در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان مستقر هستند. گفته می شود که این آتش بس شامل دیگر مناطق پاکستان که شاهد درگیریهای شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان است، نیست.