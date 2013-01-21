کدهای خاموش در مباحث مالیاتی موجب دردسر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در محل این اداره کل با بیان اینکه نفت فقط برای خودمان نیست بلکه فرزندان ما هم در آن سهمی دارند، اظهار داشت: اگر ما نفت را تبدیل به فرآورده می کردیم به راحتی می توانستیم تحریم را دور بزنیم.

وی با بیان اینکه بخش هایی وجود دارد که یا شناسایی نشدند و یا بدون دلیل از پرداخت مالیات معاف هستند که این امر موجب نابرابری در رقابت واختلال در اقتصاد می شود، تصریح کرد: ما در شرایط فعلی باید بر پایه اخذ مالیات هزینه های جاری را تامین کنیم.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اخذ مالیات از سازمان های خدمات رسان و بدون فعالیت اقتصادی مانند سازمان آتش نشانی و سازمان فضای سبز گفت: این در حالی است که برخی سازمانهای اقتصادی دولتی دیگر از پرداخت مالیات معاف هستند.

ضرورت کم شدن فاصله بین شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی

عضو کمیسیون عمران مجلس بر کم کردن فاصله بین شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی تاکید کرد و افزود: همیشه بین شما و شهرداری ها یک فاصله وجود داشته و امروز کسی موفق است که بتواند این فاصله ها را کاهش دهد.

خسروی تعین تکلیف اراضی بایر در شهرها را به نفع شهرداری ها و نظام دانست و گفت: مالیات بر اراضی بایر میتواند ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش برخی معضلات اجتماعی و شهری شود.

خسروی بر ضرورت شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص نحوه هزینه درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و با طرح این سوال که چرا در اجرای پروژه ها اعلام نمی شود که محل تامین اعتبار آن از محل درآمدهای مالیاتی بوده است، اطلاع رسانی درست و به موقع محل تامین اعتبار پروژه های عمرانی در کشور را خواستار شد.

به مشکلات قطعه سازان رسیدگی شود

وی بر لزوم رسیدگی به مشکلات قطعه سازان تاکید و از نحوه اخذ مالیات از این واحد های تولیدی انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این بخش از صنعت شد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات در شناسایی و اخذ مالیات را عدم اجرای طرح دولت الکترونیک دانست و افزود: در یکجا اظهارات مودیان را بر اساس تکمیل اظهارنامه می پذیریم و در جایی دیگر با بی اعتمادی، مالیات را بصورت علی الراس محاسبه و از مودی اخذ می کنیم.

مسکن مهر یکی از افتخارات نظام است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن مهر را یکی از اقدامات بزرگ دولت و از افتخارات نظام دانست و افزود: تا قبل از اجرای طرح مسکن مهر قیمت زمین برای ساخت واحدهای مسکونی به متری بالغ بر یک میلیون تومان رسیده بود و با اجرای این طرح جهش قیمت مسکن به صورت واقعی مهار شد.

وی با بیان اینکه شیرینی مسکن مهر را تلخ نکنیم، رسیدگی به وضعیت تعاونی های مسکن مهر را خواستار شد.

محاسبه پیچیده مالیات موجب فرار مالیاتی می شود

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان نیز در این دیدار محاسبه پیچیده مالیات را موجب فرار مالیاتی دانست و گفت: هر چه محاسبه ساده تر باشد فرار مالیاتی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه ما جدای از هیچ فعال اقتصادی نیستیم، اظهار داشت: اگر مودیان مالیاتی ما دچار مشکل شوند و در روند فعالیت اقتصادی آنها اختلالی بوجود آید ما هم متضرر خواهیم شد.

عباس بی نیاز از بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان بدهکار خبر داد و افزود: حسب تفویض اختیار صادره توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ کلیه مودیان بدهکار مالیاتی در صورت پرداخت کلیه بدهی های قبلی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی می توانند از مزایای بخشودگی جریمه در منابع مالیاتی، عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارث، ارزش افزوده، حق تمبر استفاده نمایند.

درآمد 188 میلیارد تومانی استان سمنان از را اخذ مالیات

وی تاکید کرد: مودیانی که تا 30 بهمن نسبت به پرداخت و بدهی مالیات خود اعم از مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی و غیره اقدام کنند تا 100درصد جرائم بخشیده خواهند شد.

بی نیاز سهم استان سمنان از درآمدهای مالیاتی را 188 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 62درصد افزایش یافته است.

در حق قطعه سازان استان سمنان اجحاف می شود

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی نیز در این دیدار با بیان اینکه 10 درصد از محل قیمت تمام شده خودرو توسط خودروسازان از مشتریان اخذ می شود، گفت: دراستان سمنان تعداد زیادی قطعه ساز وجود دارد که در یک رابطه نابرابر در حق آنها اجحاف می شود.

محمد آقایی در تشریح این مطلب افزود: خودرو سازان علاوه بر اینکه مالیات کسر شده از قطعه سازان را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کنند، در برخی موارد حتی در پرداخت بدهی به قطعه سازان هم با تاخیر چند ماهه اقدام می کنند.

موافق اداره کشور بر پایه درآمدهای مالیاتی هستیم

وی با بیان اینکه موافق اداره کشور بر پایه درآمدهای مالیاتی هستیم اظهار داشت: اگر در شرایط کنون با تدوین قوانین و تمهیدات لازم از سوی دولت و مجلس از صنعتگران و تولید کنندگان حمایت نکنیم واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی آسیب می بینند.

بنا بر این گزارش: نمایند مردم سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی در بازدید از سازمان امور مالیاتی استان سمنان از بخشهای مختلف این سازمان بازدید و از نزدیک با نحوه ارائه خدمات به مراجعین آشنا شد.