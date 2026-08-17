https://mehrnews.com/x3cPXB ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴ کد مطلب 6919563 استانها گلستان استانها گلستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴ آتش سوزی گسترده در گرگان گرگان-آتش سوزی مهیب و گسترده در شهرداری گرگان همچنان شعله ور است. دریافت 7 MB کد مطلب 6919563 کپی شد مطالب مرتبط حریق ۲۸ دستگاه خودرو در پارکینگ خودروهای توقیفی نیشابور آتشسوزی گرگان از یک مغازه آغاز شد؛شواهدی از عمدی بودن حریق وجود ندارد آتشزدن پس چراهای مزارع کشاورزی عامل اصلی آتشسوزی در جنگلها است یحیی سریع: کشتی جنگی دشمن سعودی را به آتش کشیدیم آتشسوزی گسترده در میدان شهرداری گرگان مهار شد محمدی: پانزده جنگلبان از ۲ میلیون هکتار اراضی ملی مرکزی حفاظت میکنند حضور ۵ تیم عملیاتی هلالاحمر در آتشسوزی گرگان؛ حادثه یک مصدوم داشت برچسبها گلستان گرگان آتش سوزی
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