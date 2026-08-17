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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

آتش سوزی گسترده در گرگان

آتش سوزی گسترده در گرگان

گرگان-آتش سوزی مهیب و گسترده در شهرداری گرگان همچنان شعله ور است.

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کد مطلب 6919563

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