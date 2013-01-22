پایانه مسافربری همافر به میدان امام علی(ع) یزد منتقل می شود

سید عباس میر شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقدمات اجرایی کار آغاز شده و قصد داریم تا پایان سال این انتقال به طور کامل انجام شود.

وی ادامه داد: زمینی برای این کار در نظر گرفته شده بود و تملک شده است و کار تسطیح زمین و حتی زیرساخت های مورد نیاز نیز فراهم شده است.

با تخصیص تنها 30 درصد از جرائم به معاونت حمل و نقل کار انتقال پایانه به سرعت انجام می شود

میرشمسی با بیان اینکه در حال حاضر به لحاظ تامین اعتبار دارای مشکلاتی هستیم، عنوان کرد: 30 درصد از جرایمی که شهروندان پرداخت می کنند مربوط به این معاونت می شود که مبلغی در حدود سه میلیارد تومان برآورد شده است.

وی بیان داشت: چنانچه بخشی از این مبلغ را به این معاونت تحویل دهند کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

میرشمسی همچنین با اشاره به خط کشی 85 کیلومتر از معابر شهر یزد اظهار داشت: شهرداری یزد با هدف بهبود عبور و مرور شهری و حرکت منظم وسایل نقلیه در بین خطوط، 85 کیلومتر از معابر شهری را با صرف هزینه ای در حدود 700 میلیون ریال خط کشی کرد.

استفاده از گل میخ برای دوام خط کشی خیابانهای یزد

وی همچنین از ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر خبر داد و یادآور شد: در هسته مرکزی شهر که خط کشی ایستگاه های اتوبوس پاک شده بود برای جلوگیری از پاک شدگی رنگ و کثیفی رنگ زرد پس از مدت کوتاهی از گل میخ های سرامیکی زرد و سفید استفاده شد.

میرشمسی افزود: استفاده از گل میخ ها عمر خطوط را افزایش داده و موجب تردد رانندگان در بین خوط و توجه به عدم پارک در ایستگاه های اتوبوس دارند.

میرشمسی با اشاره به خاموشی تایمر معکوس چراغ های راهنمایی در چهارراه ها به مهر گفت: تمامی تایمرهای معکوس چراغ راهنمایی رانندگی در تقاطع ها به برد هوشمند مجهز خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح تخصیص زمان مناسب فاز سبز و قرمز به چراغ ها متناسب با حجم ترافیک مد نظر است، افزود: در این سامانه، شناسه‌گرهایی در تقاطع نصب می شود که با اندازه گیری حجم ترافیک عبوری، زمان مناسب فاز سبز و قرمز را تعیین می کند.