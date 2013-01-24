سمفونی مرگ طبیعت/ سال پرحادثه محیط بانی

به گزارش خبرنگار مهر، دغدغه آلودگی زیست محیطی نیروگاه علی آباد، موسیقی از یاد رفته نواحی، تولید کود ارگانیک و آلی از دیگر گزارشهای خبری این استان بوده است.

سرگذشت تلخ روستای زیارت/ اجرای احکام معطل یک "لودر" است

ساخت و سازهای افسارگسیخته در روستای ییلاقی زیارت گرگان هر روز وسیع تر و سرگذشتش هر روز تلخ تر از دیروز می شود و در این بین بسیاری از احکام تخریب ساختماهای غیرمجاز به دلیل نداشتن بیل مکانیکی سالهاست که روی کاغذ مانده اند.



اراضی ییلاقی روستای زیارت درحالی مورد تاخت و تاز سازندگان غیرمجاز بنا قرار می گیرند که در فاصله کمتر از 10 کیلومتری این روستا، اداره منابع طبیعی و دادگستری واقع شده است.



در دهه گذشته روند ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت گرگان شتاب بیشتری بخود گرفته و نگرانیهایی برای بخش های مختلف ایجاد کرده است.



نبود متولی مشخص برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز در محدوده روستای زیارت و نداشتن وسایل سنگین مورد نیاز برای قلمع و قمع بنا از جمله مشکلاتی که سبب شده بسیاری از احکام صادره برای تخریب بناهای غیرمجاز در روستای زیارت و مناطق ییلاقی گلستان همچنان روی کاغذ باقی ماند.

سال پرحادثه محیط بانی در گلستان

سالجاری برای جامعه محیط بانی گلستان سال پرحادثه ای بوده است و تازه پنج روز از سال جدید گذشته بود که شاهد درگیری و خشونت متخلفان شکار، علیه محیطبان وظیفه شناس پارک ملی گلستان بودیم.



در این حادثه، ابوالفضل جلالی راد محیط بان محیط زیست گلستان از فاصله سه متری هدف گلوله شکارچیان غیرمجاز حیات وحش قرار گرفت.



ظهرشنبه در حوزه استحفاظی منطقه حفاظت شده جهان نما ( شهرستان کردکوی ) سه نفر از ماموران اجرایی محیط بانی روستای چمن ساور در حین عزیمت به ماموریت بر اثر سانحه به داخل آب بندان روستای فوق الذکر سقوط کردند.

متاسفانه دو نفر از محیط بانان به نام های عبدالباسط ارساری و عبدالحمید ایری فوت کرده و نفر سوم محیط بان امیر احمدزاده در این حادثه نجات یافت.

قارچ گلستان اسیر واسطه ها و بازار فروش سالانه بیش از 500 تن انواع قارچ در گلستان تولید می شود و رشد قارچ گونه دلالان و واسطه ها، ساماندهی نشدن بازار فروش، نبود صنایع فرآوری و تبدیلی از جمله مشکلات فعالان این حوزه است.

درحال حاضر چهار واحد نیمه صنعتی و 22 واحد خرده پا در سطح استان گلستان مشغول تولید و پرورش قارچ هستند.

قارچ از معدود محصولاتی است که به عنوان یک غذای گیاهی سالم در کشور تولید می‌شود و از حالت تولید و مصرف فانتزی به تولید صنعتی و انبوه گرایش پیدا کرده است.

سوز سازهای گلستان در فراق سالن تخصصی موسیقی/ ثبت 40 گروه



بیش از 40 گروه موسیقی مقامی و اصیل در گلستان فعالیت دارند در شرایطی که این استان فاقد سالن تخصصی و استاندارد برای اجرای موسیقی است و هنرمندان این رشته همچنان در سالنهایی که مناسب برای موسیقی نیست، به اجرای برنامه می پردازند.



در حال حاضر تنها سالن استاندارد برای اجرای موسیقی در گلستان تالار فخرالدین اسعد گرگانی به شمار می رود و سایر سالنها به هیچ وجه خاص موسیقی نیستند.



گلستان در دو سال گذشته میزبان جشنواره بین المللی موسیقی فجر بوده، از اینرو، ضرورت ساخت سالن مناسب و استاندارد برای رفع دغدغه های اهالی موسیقی و هنردوستان به این رشته ضروری بنظر می رسد.



دغدغه آلودگی زیست محیطی نیروگاه علی آباد/ مسئولان: مردم نگران نباشند



نگرانی شهروندان علی آبادی درباره آلودگیهای زیست محیطی نیروگاه منطقه درحالیست که برخی متولیان امر هرگونه نگرانی در این زمینه را رد می کنند.



پروژه احداث نیروگاه برق علی آباد کتول که یکی از پروژه های ملی به شمار می رود، در مساحتی به وسعت 80 هکتار از دستاوردهای سفر اول ریاست جمهور و هیئت دولت به استان به تصویب رسید و در سفر دوم کار روند ساخت و ساز آن با پیشرفت قابل چشمگیری همراه بوده است.



درحال حاضر اهالی منطقه نگران تاثیر منفی نیروگاه بر زراعت منطقه هستند و عنوان می کنند در صورت کار نیروگاه با فراورده های نفتی می تواند مخاطراتی برای محیط داشته باشند.



تولید کودهای ارگانیک در گلستان/ خداحافظی با سموم



با رواج تولید کودهای طبیعی و ارگانیک در گلستان، آرام آرام کودهای شیمیایی جای خود را به این محصولات می دهند و از مزارع استان رخت بر می بندند.



با ترویج بکارگیری کودهای طبیعی و ارگانیک و فرهنگسازی برای مصرف و حمایت از تولیدکنندگان امید آن می رود که کم کم کود شیمیایی از مزارع استان رخت بربندد.



مضرات استفاده از کودهای شیمایی، از بین رفتن بافت خاک و تولید محصولاتی آلوده به سموم، ضرورت حمایت از تولیدکودهای ارگانیک و طبیعی را در گلستان ضروری می سازد.



موسیقی از یاد رفته نواحی/ نسل نقال خوان ها از شمار افتاد



موسیقی نواحی گلستان، گنجینه ای از تاریخ شفاهی هنر و موسیقی است که نام آورانی همچون خالق راوی منطومه عباس گالش و آخرین بازمانده نسل نقال خوانهای کشور را در سینه دارد که متأسفانه رفته رفته فراموش می شوند.



موسیقی کتول جزئی از موسیقی محلی و مقامی گلستان، روایتگر زندگی چوپانان و کشاورزان کوهستانهای کتول است که سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده و بخشی از فرهنگ دیرپای گلستان زمین شده است.



نی چی از قدیمی ترین سازهای موسیقی کتولی است و بلندی این ساز، نشانگر زندگی کتولی ها در کوهستان و زندگی بر پایه دامپروری و کشاورزی بوده که کشمکش چوپانان با طبیعت را بازگو می کند.