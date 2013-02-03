بهره ‌برداری از ۲۰پروژه شهرداری فردوس در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حلاج ‌مقدم در مراسم افتتاح بلوار خرمشهر فردوس اظهار کرد: با توجه به عرض نسبتا کم خیابان و عریض بودن پیاده‌روها، عملیات تعریض خیابان خرمشهر در سال گذشته انجام شد.

وی افزود: احداث آیلند و تامین روشنایی خیابان خرمشهر از نیمه دی‌ماه آغاز و با صرف اعتبار 225 میلیون ریال مورد بهره‌ برداری قرار می ‌گیرد.

شهردار فردوس تصریح کرد: احداث آیلند به طول 250 متر شامل 500 متر کاترزنی، جمع‌آوری آسفالت، خاکبرداری به طول 250 متر و عرض دو متر، تهیه و نصب جدول سیمانی به طول 500 متر از جمله اقدامات انجام شده در بلوار خیابان خرمشهر است.

وی تهیه خاک مناسب باغچه و درخت‌کاری و نصب 9 عدد استند برای تبلیغات در مناسبت‌های مختلف را از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه برشمرد.

وی یادآور شد: در ایام دهه فجر امسال بیش از 20 پروژه عمرانی در فردوس به بهره ‌برداری می ‌رسد.

حلاج‌ مقدم همچنین به آسفالت و زیرسازی معابر فرعی فاز دو مسکن مهر فردوس اشاره کرد و گفت: اجرایهفت هزار و 200 مترمربع آسفالت، نه هزار و 500 مترمربع زیرسازی و هزار و 200 متر جدول‌ گذاری معابر فرعی فاز دو مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 170 میلیون تومان اجرا و در دهه فجر به بهره‌ برداری می ‌رسد.

وی، ایجاد و اصلاح فضای سبز عمومی فاز یک مسکن مهر شامل پیاده‌روسازی و کف ‌سازی هزار و 500 مترمربع، اجرای مبلمان شهری، احیای 500 مترمربع فضای سبز با صرف اعتبار 100 میلیون تومان را از دیگر پروژه‌های افتتاحی شهرداری فردوس در دهه فجر امسال عنوان کرد.

شهردار فردوس از افتتاح تعریض خیابان امام‌خمینی(ره) فردوس در نیمه نخست سال آینده خبر داد و افزود: احداث یکهزار و 500 متر کانال، یکهزار و 200 متر مربع پیاده ‌رو سازی و 200 متر پل بندی از جمله اقدامات انجام شده در خیابان امام خمینی‌ فردوس است که این پروژه با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در نیمه نخست سال آینده به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی در بازدید مسئولان از پروژه تعریض و جمع‌آوری آب‌های سطحی خیابان امام خمینی‌ این شهرستان، تصریح کرد: برای احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی خیابان امام خمینی(ره) فردوس مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

افتتاح پروژه های برق شهرستان فردوس در سومین روز از دهه فجر

همزمان با سومین روز از دهه فجر سه پروژه برق فردوس شامل تامین روشنایی بلوار خرمشهر، جابه ‌جایی شبکه خیابان خرمشهر، ترمیم و اصلاح روشنایی معابر سطح شهرستان مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

رئیس اداره برق فردوس در مراسم بهر‌ه ‌برداری از تامین روشنایی بلوار خرمشهر فردوس، گفت: این پروژه شامل احداث شبکه زمینی به طول 265 متر و نصب هشت دستگاه پایه فلزی در طول مسیر است.

جواد فضلی افزود: برای تامین روشنایی برق بلوار خرمشهر مبلغ 13 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هزینه شده است.

وی جابه جایی 512 متر شبکه فشار ضعیف، احداث 100 متر شبکه فشار متوسط و احداث یک دستگاه پست هوایی از50 کیلو وات را از جمله اقدامات انجام شده در پروژه جابه‌جایی شبکه خیابان خرمشهر فردوس عنوان کرد.

رئیس اداره برق فردوس از تعدیل 20 دستگاه چراغ گازی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری تعداد 150 دستگاه چراغ گازی 250 وات به 150 وات و تعداد 200 دستگاه چراغ گازی 125 وات به 70 وات تعدیل شده است.

وی بیان داشت: در دهه فجر امسال تعداد سه پروژه برق با اعتباری بالغ بر 88 میلیون تومان مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد.