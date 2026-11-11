به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کلوندی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: سه شهید گمنام از ۱۸ آبان‌ماه وارد استان شده‌اند و برنامه‌های مختلف فرهنگی و معنوی برای میزبانی از این شهدای والامقام در شهرهای مختلف کردستان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این شهدا که در عملیات‌های کربلای پنج، والفجر ۸ و منطقه قلاویزان تفحص شده‌اند، هنگام شهادت ۱۷، ۱۸ و ۲۷ سال سن داشته‌اند و از جوانانی هستند که در راه دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای وداع و تشییع شهدا گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا پنجشنبه‌شب همزمان با اجتماع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج و با همکاری اداره‌کل اوقاف و سپاه سنندج برگزار می‌شود.

کلوندی ادامه داد: روز جمعه نیز مراسم تشییع پیکر این سه شهید گمنام همزمان با سراسر کشور از میدان آزادی سنندج به سمت اردوگاه شهید سلیمان‌خاطر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی و معنوی متعددی در شهرهای مختلف استان برای میزبانی از شهدا تدارک دیده شده است، افزود: پیش‌بینی شده است با حضور دانش‌آموزان و جامعه فرهنگی استان، مراسمی در شأن این شهدای والامقام برگزار شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر یکی از شهدا در اردوگاه شهید سلیمان‌خاطر سنندج به خاک سپرده می‌شود و دو پیکر دیگر پس از مراسم تشییع برای انجام مراحل مربوط به تدفین به معراج شهدای تهران منتقل خواهند شد.

۳۷ یادمان شهدای گمنام در کردستان تکمیل شده است

کلوندی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۷ یادمان شهدا در نقاط مختلف کردستان به‌طور کامل احداث شده و سه یادمان دیگر نیز در دست ساخت است.

وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام یادمان شهدا افزود: یادمان شهدای گمنام در سروآباد، ناحیه قلعه قروه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و یادمان محوطه کارخانه سیمان از جمله پروژه‌هایی هستند که مراحل ساخت و تکمیل آنها در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با بیان اینکه این استان از نظر تعداد یادمان‌های نیمه‌تمام وضعیت مطلوبی دارد، اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها از جمله سقز هنوز یادمان شهدای گمنام احداث نشده و امیدواریم در سال‌های آینده زمینه ساخت این یادمان‌ها نیز فراهم شود.

یادمان‌های شهدا باید به مراکز فرهنگی تبدیل شوند

کلوندی با تأکید بر ضرورت توجه به کارکرد فرهنگی یادمان‌های شهدای گمنام تصریح کرد: هدف از احداث یادمان‌ها و تدفین پیکر مطهر شهدا، تنها ایجاد یک مکان برای خاکسپاری نیست، بلکه این فضاها باید به محلی برای تکریم شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت نگاه معنوی و زیارتی به این عزیزان تبدیل شوند.

وی ادامه داد: فعال‌سازی یادمان‌ها به‌عنوان مراکز فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت خادمان شهدا در این مکان‌ها از موضوعاتی است که در حال پیگیری قرار دارد تا این یادمان‌ها در کنار کارکرد معنوی، نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان داشته باشند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با اشاره به روند درخواست شهرستان‌ها برای میزبانی و تدفین شهدای گمنام خاطرنشان کرد: شهرستان‌هایی که متقاضی میزبانی از شهدا هستند باید درخواست خود را از طریق مراجع مربوطه ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید مکان پیشنهادی، مراحل قانونی و اجرایی آن آغاز شود.

کلوندی یادآور شد: استاندار ریاست ستاد شهدای گمنام استان را برعهده دارد و در شهرستان‌ها نیز هیئت امنای شهدای گمنام برای پیگیری امور مربوط به این یادمان‌ها تعریف شده است.

وی با اشاره به درخواست‌های دریافت‌شده در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ هفت درخواست از سوی شهرستان‌ها برای میزبانی و تدفین شهدای گمنام ارائه شد که پس از بررسی، مورد تأیید قرار نگرفت.